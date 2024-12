Meer mensen na WW in bijstand in Groningen

GRONINGEN – Na een aantal maanden met een toename, daalde het aantal WW-uitkeringen in Groningen in november. De economie kwakkelt al bijna 2 jaar. De kans op het vinden van een baan voor mensen met een uitkering nam hierdoor af. Als gevolg hiervan kregen in 2023 meer mensen na hun WW-uitkering een bijstandsuitkering. In Groningen is deze doorstroom hoger dan landelijk. Jongeren tot 25 jaar stromen het vaakst door naar de bijstand.

Meer mensen komen na WW-uitkering in de bijstand In 2023 kregen meer mensen uit Groningen na afloop van hun WW-uitkering een bijstandsuitkering. Het gaat om 476 inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen (4,9% van alle mensen van wie de WW stopte). Hiermee komen in de regio relatief meer mensen in de bijstand dan landelijk (3,7%). In 2021 en 2022 daalde de doorstroom juist, na een piek in coronajaar 2020. De relatief grotere doorstroom in 2023 gaat hand in hand met het stijgend aantal WW-uitkeringen en de dalende krapte op de arbeidsmarkt. De Nederlandse economie kromp in 2023 drie kwartalen achter elkaar.

Jongeren stromen vaakst door naar bijstand

De verschillen tussen regio’s hangen onder andere samen met de grootte van gemeenten. Over het algemeen komen vooral in grotere steden relatief veel WW’ers in de bijstand. Ook het soort werkgelegenheid speelt een rol. Zo is de doorstroom relatief hoog bij mensen die voor de WW-uitkering in de schoonmaak werkten, en juist laag vanuit de groothandel. Verder beïnvloedt de samenstelling van de (beroeps)bevolking de doorstroom. Jongeren, mensen zonder startkwalificatie en mensen met een deeltijdbaan doen relatief vaker een beroep op de bijstand. Jongeren tot 25 jaar stromen het vaakst door naar de bijstand: 6,3% van alle jongeren uit Groningen bij wie in 2023 de WW-uitkering eindigde. Een verklaring is het gebruik van andere financiële regelingen. Mensen kunnen namelijk na minimaal 10 jaar werken na de WW-uitkering vanuit de PAWW (Private aanvulling WW en WGA) een aanvullende uitkering krijgen als de werkgever is aangesloten bij deze regeling. Voor 60-plussers is ook een beroep op de IOW mogelijk: dat is een inkomstenvoorziening voor oudere werklozen. De IOW heeft gunstigere voorwaarden dan een bijstandsuitkering.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De arbeidsmarkt werd in het afgelopen jaar minder gunstig voor een werkzoekende. Er waren minder vacatures, waardoor het vinden van werk lastiger werd. Dit vergroot het risico dat mensen geen werk vinden tijdens of vlak na hun WW-uitkering. Een deel van hen komt dan na verloop van tijd in de bijstand terecht.”

De factsheets Doorstroom WW naar bijstand geven voor Groningen regionale informatie over de doorstroom van WW naar bijstand, per leeftijdsgroep en per gemeente.

In Groningen dalen WW-uitkeringen in november

Eind november 2024 verstrekte UWV 5.908 WW-uitkeringen in Groningen. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 2,0% (-118 uitkeringen). Dit is meer dan de landelijke afname van 1,4%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De stijging in Groningen is 5,9% (+328 uitkeringen). Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+10,2%).

Vergelijkbaar beeld WW in Drenthe en Friesland

In november nam de WW af in alle drie noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.UWV verstrekte eind november in Friesland 6.420 WW-uitkeringen; 0,6% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind november 9,7% hoger dan vorig jaar.Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in november af met 0,9% tot 4.907. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 9,0%.

