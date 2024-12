Mountos en Stichting Wandelen in Westerwolde bundelen krachten: Samenwerking voor toegankelijk en inspirerend wandelen

EXLOO, WESTERWOLDE – Met trots kondigen Mountos, het wandelmerk van Schutrups Exloo, en de Stichting Wandelen in Westerwolde een unieke samenwerking aan. Op 13-12-2024 hebben beide partijen officieel hun handtekening gezet onder een gezamenlijke ambitie: wandelen toegankelijker, leuker en aantrekkelijker maken voor een breed publiek.

Samen bouwen Mountos en Stichting Wandelen in Westerwolde aan een toekomst waarin wandelen centraal staat als gezonde en plezierige activiteit. Deze samenwerking markeert de start van een langdurige relatie met als doel wandelen te promoten als een plezierige en veelzijdige activiteit. De krachtenbundeling vormt de basis voor het organiseren van innovatieve wandelinitiatieven, waaronder het gloednieuwe Mountos Wandelfestival Westerwolde, dat op zondag 29 juni 2025 voor de eerste keer zal plaatsvinden.

Een gedeelde missie: wandelen voor iedereen

Mountos en Stichting Wandelen in Westerwolde delen een visie om wandelen niet alleen te positioneren als een activiteit voor natuurliefhebbers, maar ook als een inspirerende manier om een gezondere levensstijl te bevorderen. Door expertise en middelen te combineren, willen beide organisaties een community creëren waarin mensen van alle leeftijden samenkomen om te genieten van de natuur, beweging en plezier.

Westerwolde als decor voor nieuwe wandelinitiatieven

Westerwolde, met zijn rijke natuur en gevarieerde landschappen, biedt de ideale omgeving voor innovatieve wandelconcepten. Dankzij de ervaring en inzet van Stichting Wandelen in Westerwolde worden de routes en evenementen die uit deze samenwerking voortkomen gekenmerkt door kwaliteit en oog voor detail.

Mountos Wandelfestival Westerwolde: Het eerste wapenfeit

Het Mountos Wandelfestival Westerwolde is de eerste concrete uitwerking van deze samenwerking. Dit jaarlijkse evenement, dat voor het eerst plaatsvindt op 29 juni 2025, combineert wandelen met een festival vol muziek, foodtrucks en verrassende activiteiten. Het doel is om een breed publiek te enthousiasmeren en jong en oud uit te nodigen om Westerwolde te ontdekken op een manier die plezier en beweging centraal stelt.

Citaat

“Deze samenwerking biedt ons de kans om onze gedeelde passie voor wandelen naar een hoger niveau te tillen,” aldus Jan Schutrups. “Samen met Stichting Wandelen in Westerwolde willen we laten zien dat wandelen niet alleen gezond is, maar ook een geweldige manier is om mensen te verbinden en de natuur te ontdekken.”

Over Mountos

Mountos, het wandelmerk van Schutrups Exloo, staat voor innovatie, duurzaamheid en ultiem wandelcomfort. Met een passie voor het buitenleven ontwikkelt Mountos producten en initiatieven die beweging stimuleren en natuurbeleving centraal stellen.

Over Stichting Wandelen in Westerwolde

Stichting Wandelen in Westerwolde zet zich in voor het behouden en promoten van de unieke wandelroutes in de regio Westerwolde. Met een focus op kwaliteit en beleving wil de stichting wandelen toegankelijk maken voor iedereen, van recreanten tot fanatieke wandelaars.

Ten Have Tekst