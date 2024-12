Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Westerwolde op 13 januari 2025

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 19 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE BUIEN | TOT MAANDAG ONBESTENDIG

De wind gaat vandaag uit het noordwesten waaien en na de regen van vannacht komen er af en toe buien voorbij. Maar vanmiddag en vanavond zijn er ook opklaringen en de temperatuur daalt door de noordwestenwind tot een graad of 7.

Vannacht daalt dat verder tot ongeveer 4 graden en in het weer verandert dan weinig: er blijft vannacht een noordwestenwind met opklaringen en af en toe buien aan. Morgen draait de wind naar het westen en is dan matig. Er zijn morgen vrij veel opklaringen en tot de avond blijft het bij een enkele bui, daarna neemt de kans op regen toe. Middagtemperatuur morgen rond 7 graden.

Zaterdag begint meest droog maar ’s middags en ’s avonds valt er soms regen, en zondag is sowieso een buiige dag met kans op regen- en hagelbuien en een paar windvlagen. De maandag is daarna ook nog een beetje guur maar juist rond de kerstdagen lijkt het allemaal wat rustiger en droger te zijn. De temperatuur zal dan maar weinig veranderen: van winterweer is ook volgende week geen sprake.