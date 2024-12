Oldambt: afvalkalender toch nog één jaar per post

OLDAMBT – In 2025 ontvangen inwoners van Oldambt nog een maal de afvalkalender.

De reacties op het nieuws dat de gemeente Oldambt per 2025, dus direct, zou stoppen met de jaarlijkse verzending van de afvalkalender waren niet van de lucht. De berichten stroomden binnen op de diverse fractie-telefoons en multi media. Het besluit kwam voor veel partijen als een donderslag bij heldere hemel binnen en was voor de Partij voor het Noorden en de SP aanleiding om direct over te gaan tot (re)actie, aangezien woensdagavond al de laatste raadsvergadering van 2024 zou plaatsvinden.



In een ijl tempo werden lijntjes met zoveel mogelijk fracties gelegd, standpunten uitgewisseld en een motie voor nog dezelfde avond opgesteld. De strekking van de motie was dat voor 2025 nog één maal de afvalkalender middels de post naar ieder adres in Oldambt zou worden verzonden en tegelijk ieder te informeren over het aanmelden voor de al lang bestaande digitale variant van de afvalkalender.



Tijdens de vergadering werd er door het merendeel van de partijen even verbijsterd over het voornemen alsook positief op de motie gereageerd. Namens het college reageerde verantwoordelijk wethouder Nieboer (PvhN) met instemming en excuses voor de gang van zaken. De communicatie had inderdaad eerder en beter gekund. Oldambt blijkt provinciaal echter nog de enige gemeente te zijn met deze papieren variant waar tegenwoordig ook prima digitale alternatieven voor zijn. Daarnaast scheelt het in kosten, is het beter voor het milieu en levert het ook weer minder afval op.



Na zijn toezegging dat de 2025-versie van de afvalkalender tòch weer in elke brievenbus binnen Oldambt verwacht mag worden, trokken de Partij voor het Noorden en SP hun motie, die inmiddels wel op ruime steun kon rekenen, weer in.

Naar een oplossing voor de niet digitaal-vaardige inwoners wordt nog omgezien.

Partij voor het Noorden en SP