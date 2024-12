Pekela voert bodycams in voor boa’s

PEKELA – De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeente Pekela krijgen een bodycam. Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen. Pekela neemt deze maatregel in navolging van andere Nederlandse gemeenten en dient voor de veiligheid van de boa’s in Pekela.



Agressie voorkomen

Boa’s krijgen met regelmaat te maken met agressie zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van bodycams agressie kan voorkomen. Daarom heeft de gemeente besloten om bodycams te gaan gebruiken.



Van tevoren aangegeven

De Boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. Van tevoren wordt (indien mogelijk) aan betrokkene(n) aangegeven dat de bodycam wordt aangezet. Als de handhaver de opnameknop indrukt, dan neemt de bodycam ook de 30 seconden daarvoor op.



Maximaal 4 weken bewaard

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De handhaver kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen. Dat kan pas later op kantoor bijvoorbeeld. De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken. Daarna worden de beelden verwijderd, tenzij daar volgens de wet een reden voor is om dat niet te doen.



Jaarwisseling

Bij een aangifte of een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden. In drie gevallen mag de gemeente de beelden bekijken: Als het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek, een gefilmde inwoner een klacht indient, een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken.



De eerste keer dat de bodycams gebruikt gaan worden is tijdens de jaarwisseling.

