Snelheid overdag volgend jaar naar 130 kilometer per uur op drie trajecten

Op drie stukken snelweg gaat de maximumsnelheid volgend jaar overdag omhoog naar 130 kilometer per uur. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener donderdag bekendgemaakt.

In het kabinet is afgesproken dat de maximumsnelheid op de snelweg – daar waar dat kan – overdag wordt verhoogd naar 130 kilometer per uur. In oktober is aangegeven dat er in eerste instantie naar vier trajecten werd gekeken. Die zijn onderzocht om te zien of verhoging van de snelheid mogelijk is, of dat er obstakels zijn op het gebied van stikstof, geluid, luchtkwaliteit of verkeersveiligheid.

Drie van de vier onderzoeken zijn nu afgerond, en daaruit blijkt dat op deze trajecten de maximumsnelheid overdag naar 130km/u kan. Het gaat om de A7-Afsluitdijk, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen, de A7 tussen de aansluiting Winschoten en de grens met Duitsland, en de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Het streven is om de maximumsnelheid uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 te verhogen.

Het onderzoek naar de A37 tussen knooppunt Holssloot en aansluiting Zwartemeer loopt nog. De uitkomst hiervan wordt in januari verwacht.

“Het kabinet heeft een duidelijk doel gesteld: we moeten weer 130km/u gaan rijden, waar het kan”, aldus minister Madlener. “Met deze trajecten zetten we een eerste stap, en houden we de vaart erin. Volgend jaar gaan we meer trajecten onder de loep nemen, om te zien waar we nog meer 130 kunnen gaan rijden.”

Voor de A7 richting Duitsland was een groter deel van de snelweg in beeld, maar uit het onderzoek bleek dat in dat geval het plafond voor geluid zou worden overschreden. Daarom is dat stuk ingekort. Als er groot onderhoud aan de weg heeft plaatsgevonden, met de aanleg van stil asfalt, kan de maximumsnelheid waarschijnlijk vanaf knooppunt Zuidbroek naar 130km/u. Het groot onderhoud staat gepland voor de periode 2028-2032.

Nu minister Madlener dit besluit heeft genomen kan de zienswijzeprocedure beginnen, waarin mensen op het besluit kunnen reageren. Als die reacties zijn verwerkt, kunnen de verkeersbesluiten in het eerste kwartaal van 2025 definitief worden gemaakt. Zo snel mogelijk daarna worden de borden op deze stukken snelweg aangepast.

De Raad van State deed deze week uitspraak in een zaak over intern salderen. Het kabinet is deze aan het bestuderen om te bezien of, en zo ja wat voor gevolgen die uitspraak heeft voor het dit besluit.

De invoering van 130 km/u is onderdeel van de Actieagenda Auto. Met deze Actieagenda presenteert het kabinet een pakket aan maatregelen passend bij de grote opgaven en ontwikkelingen van dit moment. Met prioriteit voor het bereikbaar maken van nieuwe woningbouwlocaties, het vergroten van de verkeersveiligheid en het instandhouden van het hoofdwegennet en de aanpak van files.

Zo’n 70% van alle gereisde kilometers in Nederland worden met de auto afgelegd, en het kabinet wil daarom ook meer doen om de mobiliteit van de automobilist te vergroten.

De komende jaren moeten er veel nieuwe woningen worden gebouwd, en die moeten ook goed bereikbaar worden. Het kabinet wil elk jaar één gepauzeerd aanlegproject herstarten, en daarnaast verschillende maatregelen nemen om de filedruk te verlichten, vooral in de spits.

Daarnaast wordt er ingezet op autodelen en de ontwikkeling van hubs waar auto’s, openbaar vervoer en fiets samenkomen. Ook komen er pilots met hoogwaardige, snelle bussen over de snelweg, die reizigers comfortabel naar hun bestemming kunnen brengen.

Rijksoverheid