Verhuizing De Rijdende Popschool en start DeClick Broedplaats

WINSCHOTEN – Stichting Deinum, bekend van De Rijdende Popschool en DeClick, is op 1 oktober verhuisd naar Bovenburen 72 in Winschoten. Het kantoor in Groningen werd te klein voor de ambitieuze plannen van de stichting.

“Het is belangrijk om daadwerkelijk aanwezig te zijn in het gebied waar verantwoordelijkheid wordt genomen: het ommeland van Groningen. Dit maakt het mogelijk om nog beter en sneller samen te werken met lokale partijen.” aldus Niels Steenstra, Creatief Directeur van Stichting Deinum.

Het nieuwe pand biedt ruimte voor creatieve werkplekken voor jongeren, zoals een atelier, een podium en muziekstudio’s. Hiermee wordt een lang gekoesterde wens werkelijkheid: de start van DeClick Broedplaats.

DeClick Broedplaats

Onder jongeren op het platteland van Groningen leeft een grote behoefte aan mogelijkheden voor creatieve ontwikkeling en sociale ontmoetingen. DeClick Broedplaats voorziet hierin door jongeren uit Oost-Groningen een plek te bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken binnen de popcultuur.

In 2025 is een reeks culturele activiteiten gepland die speciaal gericht zijn op jongeren. Deze activiteiten bieden niet alleen kansen om artistieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen, maar dragen ook bij aan persoonlijke groei en een sterkere verbinding met de lokale gemeenschap.

In oktober is in samenwerking met Sociaal Werk Oldambt gestart met de Werkplaats Cosplay. Daarnaast ontwikkelen professionals en jongeren van het productiehuis DeClick Makers Mob momenteel twee nieuwe voorstellingen.

Powerlab

DeClick Broedplaats maakt deel uit van Powerlab, een creatief centrum in Oldambt waar jongeren experimenteren met popcultuur, theater, kunst en techniek. In Powerlab werken Cultuurhuis De Klinker, Stichting Deinum, het Cultuurlab en de gemeente Oldambt samen om jongeren kansen te bieden. Jongeren worden actief betrokken bij de ontwikkeling van activiteiten die aansluiten op hun leefwereld, wat persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid stimuleert.

Meer informatie is te vinden op: www.derijdendepopschool.nl of www.declick.nl.

De Rijdende Popschool

Eindpresentatie met deelnemers Werkplaats Cosplay