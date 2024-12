Frederik Bos en Jan Starke beide sneldamkampioen Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagavond 18 december werd de laatste clubavond van het jaar 2024, bij Damclub Winschoten, afgesloten met een sneldamtoernooi in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten.

Dit evenement kent reeds een jarenlange traditie. De deelnemers werden ondergebracht in een A groep en een B groep. Kampioen in de A groep werd Frederik Bos uit Groningen en in de B groep Jan Starke uit Oude Pekela. De A groep speelde een zogenaamd rondtoernooi, waarbij iedereen elkaar één keer trof en de deelnemers in de B groep speelden een zogenaamde dubbele ronde. Dit alles onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden bonus per zet”. Frederik Bos uit Groningen kwam tot 11 punten uit 7 partijen. Frederik kwam remise overeen met Ben Haan en verloor door tijdsoverschrijding tegen Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. Janick daarentegen werd ex aequo 2e met Albertus Kamps uit Hoogezand. Beide kwamen namelijk tot 9 punten, waardoor een barrage nodig was met versneld tempo “Fischer 5 + 3”. Deze partij zette Janick om in winst en werd daardoor tweede in het eindklassement. Het brons was voor Albertus Kamps en vierde werd Matthijs Breugem uit Drieborg. Overigens Matthijs debuteerde bij dit evenement.

Jan Starke werd kampioen in de B groep met 9 punten en kwam in beide partijen tegen Sten Doddema tot een puntendeling. Op de tweede plaats eindigden ex aequo Sten Doddema en Haykaram Zhamkochyam beide uit Winschoten en 7 punten. Sietze Rops uit Oude Pekela werd vierde.

Diverse disciplines qua speeltempo

Het damspel kent qua lengte verschillende speeltempo’s. Op de clubavond worden de partijen afgewerkt met een speeltempo van “Fischer 40 minuten + 1 minuut bonus per zet”.

Het zogenaamde sneldammen meestal “Fischer 5 + 5”. Op zogenaamde ééndaags toernooien werken de deelnemers doorgaans de partijen af in groepjes van 4, met een speeltempo van 1 uur per speler/partij. Daarnaast kennen we nog het gongdammen. Hierbij klinkt na elke 10 seconden een “gong” waarbij moet worden gezet.

Kerstreces

Doordat de komende feestdagen samenvallen met de clubavond van Damclub Winschoten gaan de leden op woensdag 8 januari wederom de damschijven hanteren. In de tussenliggende tijd staan wel enkele toernooien op de damkalender. Voor de jeugdspelers is dat het 2e Regio-Cup toernooi op maandag 23 december in het sportcomplex van RUG & Hanze in Groningen. Op vrijdag 27 december het Noord-Nederlands Kampioenschap Blitz (NNK). Dit toernooi is een samenwerkingsverband tussen de Provinciaal Friese Dambond (PFDB), Drentse Dambond (DDB en de Provinciaal Groninger Dambond (PGD). Het speeltempo bedraagt “Fischer 5 minuten + 2 seconden per zet”. Vrijdagavond 27 december staat nog een “gongdamtoernooi” gepland in Middelstum. Zaterdag 28 december kunnen de liefhebbers nog terecht bij het 35e Vrielingtoernooi in Dedemsvaart, waarbij de spelers (max. 150), naar sterkte, worden ondergebracht in groepen van 4 spelers. Met als speeltempo 1 uur/speler/partij.

Geert Lubberink