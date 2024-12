Vrijwilligersavond VBT Ter Apel geslaagd

TER APEL – Op zaterdagavond 14 december jl. waren de vrijwilligers van de VBT Ter Apel uitgenodigd voor een evaluatie en buffetdiner, als dank voor de grote inzet van het bijna afgeronde jaar 2024. Het was een geslaagde avond!

De Vereniging VBT Ter Apel (Vereniging tot Bevordering van Toerisme in Ter Apel e.o.) wordt gesteund door haar leden (meestal bedrijven in en rond Ter Apel) maar leunt in de uitvoering van de werkzaamheden geheel op vrijwilligers. De activiteiten omvatten o.a. het organiseren van rondvaarten in en vanuit Ter Apel, architectuur rondleidingen en het versieren van bijna alle bruggen in het dorp, die juist de verbinding vormen tussen de verschillende dorpswijken. Dit verbindende wordt in het licht gezet, én gewaardeerd door de inwoners. De kerstmaand is daarvoor de uitgesproken periode. Het geeft een feestelijke sfeer.

’s Avonds werd eerst een evaluatie gehouden van de activiteiten van afgelopen zomer 24. Met natuurlijk tips en trics en verbeterpunten voor de toekomst. Het aantal rondvaarten vanuit Ter Apel groeide van 16 naar 21. Het aantal gasten groeide met 29% naar 338 personen, variërend van bewoners uit Westerwolde tot toeristen, en van individuen tot groepen (families, zorginstellingen, bedrijven). Ook onze oosterburen weten de Dieverdoatsie inmiddels te vinden met hun boekingen. Het aantal groepsboekingen groeide van 5 in 2023 naar 11 in 2024. De gemiddelde bootbezetting bedroeg 16 personen per rondvaart. De aangeboden route is voor velen verrassend, zoals blijkt uit de vele verhaaltjes en opmerkingen in het gastenboek aan boord van het nostalgische schip ‘Dieverdoatsie’.

Voor de uitvoering van al deze werkzaamheden zijn veel en verschillende vrijwilligers nodig: schippers, gastdames en -heren, gidsen, technische mensen, maar ook de brugwachters spelen in de uitvoering een essentiële rol. Het VBT Ter Apel is met name ook de St. Gebr. Hessefonds erkentelijk voor een financiële bijdrage over 2024. Het gaf de Vereniging een flinke duw in de rug om met de rondvaarten door te gaan.

Het bestuur van de VBT besloot dit jaar af te sluiten met een buffetdiner voor deze vrijwilligers. Als dank en uit respect en vriendschap; 27 personen genoten dan ook van een welverdiende gezellige avond in Dans- en Partycentrum van den Berg aan de Viaductstraat in Ter Apel.

Het VBT hoopt ook in het komende zomerseizoen 2025 weer te mogen beschikken over de Snikke Dieverdoatsie uit Stadskanaal. Deze ooit door jongeren gebouwde boot (reconstructie van een oude Snikke uit de Veenkoloniën) is in eigendom van de Stichting Snikkevaarten in Stadskanaal.

Tijdens het vaarseizoen, vanaf mei tot en met september, zal de boot dan weer haar opwachting kunnen maken vanuit het centrum van Ter Apel. Dit gebeurt 1 volle week per maand. De overige weken wordt de boot ingezet in Stadskanaal en omgeving. Een aankondigingsbord op de reling van de Roswinkelerbrug in Ter Apel zal aangeven wanneer de rondvaarten weer van start kunnen gaan.

Ton Kuper