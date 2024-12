Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 20 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER OPKLARINGEN | BUIIG WEEKEND

Droog is het vandaag niet want zo af en toe komt er een bui voorbij. Maar het ziet er allemaal wat vriendelijker uit want er zijn veel opklaringen met zonnige perioden. Maar warm is het niet met een temperatuur stijgend tot een graad of 7 en vanavond weer een daling naar 3 of 4 graden. Bovendien staat er een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Vannacht en morgen is er een matige tot krachtige zuidwesten-wind en vannacht valt er af en toe regen, morgenochtend is het de meeste tijd droog, en morgenmiddag- en avond neemt de kans op regen weer toe. Maximuumtemperatuur morgen 8 á 9 graden.

Zondag zakt dat terug naar 7 graden en dan is het behoorlijk buiig, met bij buien kans op hagel en vrij zware windstoten. Het is dan ook een beetje guur weer en dat is het maandag ook nog wel met een krachtige wind uit het noordwesten. Maar daarna lijkt het snel tot rust te komen. Er is dinsdag nog wel kans op regen met een matige wind, maar de kerstdagen zijn zo goed als droog en rustig met een zwakke veranderlijke wind. Maxima dan van 6 tot 9 graden.