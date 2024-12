VLAGTWEDDE – Luuk Houwing vertelde de leste belevenizzen oet Heubultjeburen in Dieverdoatsie bie RTV Westerwolde



Zoaterdagmörgn heft Luuk Houwing de leste belevenizzen oet Heubultjeburen verteld bie Wietze Westerwolder in het streektoalprogramma Dieverdoatsie bie RTV Westerwolde .

Dik 17 joar heft hai um de 14 doage de Heubultjebuursters aan ’t woord loaten. Luuk dai al wat op leeftied is, stopt umdat hai mantelzörger veur zien vraauw is en hai zodounde nig genogt inspiroatsie heft um te schrieven.

Heubultjeburen is ain fictief gehucht dat overal liggen ken en vol zit mit lekoale en landeleke actualiteiten.

Luuk is ooit begonnen mit veurlezen bie OOG-radio en loater bie Radio Compagnie.

Vanoaf 2007 was hai te heuren bie dou nog Radio Westerwolde.

Specioal is old Dieverdoatsie programma-moakster Janny de Vries aanschoven um Luuk te bedanken. Janny heft d’r ook veur zörgt dat hai bie Dieverdoatsie kwam.

Van RTV Westerwolde en de ploug presentatoren en techneuten van Dieverdoatsie kreeg Luuk ain bloumpie, kedobon en wat Grunneger producten.

Deur de haile zoaterdagmörgnploug van RTV Westerwolde wui hai nogmoals stief bedankt veur zien joarelaange inzet.



Groutnis,

Wietze Westerwolder