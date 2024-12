Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAGEN | KERSTDAGEN RUSTIG

Het wordt een wisselvallig weekend want om te beginnen krijgen we vanmiddag af en toe wat regen en daar komen vanavond enkele flinke buien achteraan. Daarbij is ook kans op windstoten en de temperatuur stijgt naar 8 of 9 graden.

Zware windstoten zijn er nog niet maar dat kan morgen gaan veranderen want zowel vannacht als overdag zijn er vrij veel buien. Bij buien is morgen ook kans op hagel en onweer, en op windstoten van 70 tot 80 km/uur. Een totaal van 10 mm aan neerslag is mogelijk en de temperatuur komt uit rond 7 graden. Tussendoor is er natuurlijk af en toe zon en er staat gemiddeld windkracht 5 uit het westen.

Maandag is er een noordwestenwind en die is ook vrij sterk, en ook dan zijn er nog een aantal buien met eerst nog kans op windstoten. Na maandag wordt het snel rustiger met dinsdag een matige zuidwesten-wind en veel bewolking met wat lichte regen. De kerstdagen lijken droog te zijn met af en toe zon en kans op mistbanken. Maximum dan rond 7 graden en minima rond 4 graden.