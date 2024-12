Staande ovatie voor Bert Kraan op laatste Koopavondconcert

VEENDAM – In een volle foyer van vanBeresteyn heeft Bert Kraan (86) donderdagavond afscheid genomen van zijn Koopavondconcerten en zijn trouwe publiek.

Wethouder Ans Grimbergen sprak lovende woorden en waardering aan het begin van de avond en overhandigde Bert een boek. Na afloop sprak directeur van vanBeresteyn Vanja van Guldener tot Bert Kraan en overhandigde een fraai bos bloemen. Aan het eind van de avond was er een staande ovatie voor Bert Kraan.

Bert sprak in zijn eindtoespraak dat het succes mede te danken was aan Kor Kuiper die 20 jaar lang geluidtechnicus was. En ook Willem van der Werf die namens Parkstad Veendam sinds de corona-periode het geheel elke donderdag live uitzond.

Na 20 succesvolle jaren waarbij het hele muzikale scala van Noord-Nederland voorbij is gekomen stoppen de gezellige Koopavondconcerten. Veel koren, orkesten, solisten en bands uit de wijde regio kregen de afgelopen jaren op de donderdagavond een plek op het podium in de foyer van vanBeresteyn. De gratis toegankelijke koopavondconcerten werden wekelijks zeer goed bezocht. Naast de wekelijkse optredens was het éénmaal per seizoen een weekend lang feest! Tijdens de Highlights Koopavondconcerten traden allerlei artiesten op die de afgelopen tijd hebben geschitterden tijdens de koopavondconcerten. Zowel in de foyer als in de theaterzaal in vanBeresteyn. De allerlaatste Highlights staan voor 25 & 26 januari 2025 gepland.

“Mede door persoonlijke omstandigheden hebben we dit besluit genomen. Wij bedanken iedereen, publiek en artiesten voor het plezier dat wij samen de afgelopen jaren hebben beleefd”, aldus Bert Kraan ook namens zijn vrouw Enga.

Op deze koopavondconcert genoten de bezoekers van mooie kerstmuziek gespeeld door het Christmas Carols Koor; een gelegenheidskoor dat bestaat uit talentvolle zangers en zangeressen van het Broke Koor.

Onder leiding van de enthousiaste dirigent Jachintha Klijnstra bracht het koor een hartverwarmend repertoire dat bezoekers helemaal in de kerststemming bracht. Om de feestelijke sfeer compleet te maken, schitterden de koorleden in authentieke Dickenskostuums.

Bron en foto’s: Peter Panneman