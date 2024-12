Winternummer Terra Westerwolda 2024 verschenen

WESTERWOLDE – De drukke decembermaand is aangebroken en het nieuwe jaar staat voor de deur. Wat is er in deze wintertijd beter dan heerlijk warm binnen te zitten met een boek of tijdschrift? Het goede nieuws is, dat het winternummer van Terra Westerwolda weer is verschenen, om te voorzien in boeiend leesvoer deze winter!

Herinneringen aan de Wedderbergen

Redacteur Hemmo Clevering ging voor het winternummer van 2024 in gesprek met mevrouw Mettina Bruining-Principaal, met haar 97 jaar een van de oudste leden van de Historische Vereniging Westerwolde. Mevrouw Bruining deelde met Hemmo haar herinneringen aan haar jeugd in de Wedderbergen: over een Wind Charger, een karnton en een urnenveld.

Een Bellingwolder mishandeling voor de rechtbank

In de achttiende eeuw werden rechtszaken veelal lokaal afgehandeld. Civiele rechtszaken van Blijham en Bellingwolde vonden plaats in het rechtshuis van Bellingwolde, waar ze door een richter werden behandeld. Bas van der Heide dook aan de hand van een mishandelingszaak in de geschiedenis van het Bellingwolder rechtshuis.

Het huis van bewaring te Vlagtwedde

Wie een misdaad beging en veroordeeld werd, kon terechtgekomen in een huis van bewaring. Aan de Dr. P. Rinsemastraat in Vlagtwedde stond in de negentiende eeuw zo’n huis van bewaring, of te wel: een gevangenis. Jan Huizing beschrijft de voorwaarden die het College van Toezicht stelde aan het onderhoud van de gevangenen. Het artikel wordt geïllustreerd door Geert Schreuder zijn interpretatie van hoe het er in het Vlagtwedder gevang aan toe ging.

En verder…

Verder leest u in het Terra Westerwolda een verslag van de restauratie van de Juffertoren in Onstwedde, die een ingrijpende restauratie onderging. Johanne Vonk schreef over de familie Dallinga en hun boerderij in Bellingwolde. Koene Velema leverde twee artikelen aan die als aanvulling dienen op wat u in het zomernummer heeft kunnen lezen. Hij schrijft over molenaar Carel Rautenberg als vervolg op het artikel over korenmolens in het vorige nummer en geeft een inkijkje in het leven aan de grensovergangen tussen Groningen en Duitsland aan de hand van oude paspoorten, verblijfsvergunningen en andere documenten. Daarnaast kunnen uiteraard de vaste rubrieken als de historische actualiteiten en het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde niet ontbreken. Terra Westerwolda wenst u fijne feestdagen en veel leesplezier!

Lizanne Trenning