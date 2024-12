Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 22 december 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANNACHT BUIEN EN WIND | RUSTIGE KERSTDAGEN

Het is vandaag tot in de avond nog relatief rustig want er valt af en toe wel een bui, maar dat duurt niet lang en vaak er is er zon, bij een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 6 graden. Vanavond is het lange tijd droog en later in de avond en vannacht wordt het buiig: vannacht gaat het ook harder waaien. Er komt in de loop van de nacht windkracht 5 tot 6 te staan met enkele zware windstoten.

Morgenochtend waait het ook vrij hard met vlagen rond 50 km/uur en er zijn dan nog een paar buien. Maar morgenmiddag wordt het snel rustiger met veel minder wind en regelmatig wat zon. Temperaturen ook morgen 6 of 7 graden.

Dinsdag is er er een zwakke tot matige wind en er is kans op wat lichte regen of motregen bij opnieuw een graad of 6. De kerstdagen lijken droog en rustig te zijn, maar meestal ook bewolkt. Maxima tijdens de kerst rond 7 graden en minima rond 4 graden. Op vrijdag en in het volgend weekend lijkt het ook redelijk rustig te zijn.