Activiteite in bibliotheken Westerwolde tijdens de Nationale Voorleesdagen

WESTERWOLDE – Van 22 januari t/m 1 februari zijn er weer de Nationale Voorleesdagen, hét voorleesfeest voor kinderen tot zeven jaar. De bibliotheken in Westerwolde worden weer allerlei leuke dingen georganiseerd, die helemaal laten zien hoe leuk voorlezen is. Voorlezen is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, maar samen lezen is ook nog eens heel gezellig!



Mooie muziek van Mizzemos

Donderdag 16 januari, 10.00 – 11.00 uur, bij Jongerencentrum Hebe

Geniet van een muzikale vertelling van het prentenboek Rinus, waarbij drie speciaal geschreven liedjes je meenemen in het verhaal. Mizzemos neemt je mee in het verhaal van Rinus, die een opa heeft die vroeger heel wild en sterk was. Maar nu is opa oud. Het liefst ligt hij de hele dag wat in de schaduw te dommelen. Vandaag past hij op Rinus. En die wil vooral spelen en ravotten! Tijdens het verhaal, uitgebeeld met knuffels, gaan we bewegen op muziek en zingen. Gewoon lekker luisteren mag natuurlijk ook! De ochtend wordt georganiseerd in samenwerking met Welzijn Westerwolde. Toegang is gratis, het is wel fijn als je je even aanmeldt via www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde.



Kindermiddag ‘Rinus’

Woensdag 22 januari, 14.30 – 16.30 uur, bibliotheek Ter Apel

Vandaag kan je in de bibliotheek allerlei leuke dingen doen die geïnspireerd zijn door het prentenboek ‘Rinus’. Maak bijvoorbeeld je eigen medaille, laat eens zien hoe sterk jij eigenlijk bent, maak een mooi tasje en nog veel meer. Kom jij ook?



Voorlezen in het donker

Vrijdag 24 januari, 18.30 – 19.00 uur, bibliotheken Vlagtwedde, Blijham en Bellingwolde

Voorlezen is altijd leuk, maar vandaag maken we het wel extra bijzonder: we gaan voorlezen in het donker! Alle lichten in de bibliotheek gaan uit en we richten een gezellig, stralend hoekje in waar je heerlijk uit ‘Rinus’ kan worden voorgelezen. Helemaal leuk is het als je in je pyjama komt en je knuffel meeneemt!



Voorlezen in het donker

Vrijdag 31 januari, 18.30 – 19.00 uur, bibliotheek Ter Apel

Ook in Ter Apel gaan alle lichten uit en kan je langskomen in je pyjama voor een mooi verhaal. Er is hier wel een heel speciale voorlezer: de burgemeester komt langs om voor te lezen uit ‘Rinus’! Zou hij zijn knuffel ook meenemen..?



Deze activiteiten zijn gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Op de website

www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde vind je meer informatie over alle activiteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen 2025

Lilian Zielstra