Afvalbrengstation Holland Marsh van 5 tot 17 januari gesloten

NIEUWE PEKELA – Het afvalbrengstation aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela is vanaf 5 januari tot 17 januari 2025 gesloten. Dan wordt het afvalbrengstation aangepast door Omrin.

Vanaf 17 januari is het afvalbrengstation open volgens de reguliere tijden:

Vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur

De uitbreiding van de openstelling van het afvalbrengstation volgt op een later moment dan per 1 januari 2025. Dit door personeelstekort bij Omrin.

Afvalpas nodig bij afvalbrengstation

Vanaf 17 januari 2025 hebben inwoners van de gemeente Pekela de afvalpas, hun legitimatie en pinpas nodig als je (grof) afval wegbrengt naar het afvalbrengstation. Zonder afvalpas is dit dan niet meer mogelijk. Je kunt twee keer per jaar gratis (grof) afval naar het afvalbrengstation brengen. Wil je vaker (grof) afval komen storten? Dan betaal je hiervoor. Bekijk de tarieven voor 2025 en wat je aan afval weg kan brengen op deze website https://tinyurl.com/akzkjn8s

Gratis afval wegbrengen

Ga jij opgeruimd het nieuwe jaar in? In de week voor de jaarwisseling is het weer mogelijk om gratis afval te storten. Dit jaar kan dat op vier dagen.

Alle inwoners van de gemeente Pekela kunnen gratis afval storten bij het afvalbrengstation aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela. Puin en bedrijfsafval valt niet onder gratis storten.

Op de volgende dagen kan je terecht voor het gratis storten:

Vrijdag 27 december 2024 van 8.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 28 december 2024 van 8.00 tot 12.00 uur

Maandag 30 december 2024 van 8.00 tot 17.00 uur

Dinsdag 31 december 2024 van 8.00 tot 12.00 uur

In 2025 nog 1 keer een papieren afvalkalender

Dit jaar valt, voor de kerstdagen, nog 1 keer een papieren afvalkalender (2025) op jouw deurmat. In de jaren daarna geven we geen papieren afvalkalender meer uit. Natuurlijk mag je altijd een uitgeprint exemplaar ophalen bij het gemeentehuis of bij een van de dorpshuizen.

Alle up-to-date informatie over afval vind je voortaan ook in de Omrin afvalapp. Niet alleen de ophaaldagen, ook informatie over wat in welke container mag en tips om nog beter afval te scheiden zijn te vinden in de Omrin afvalapp https://tinyurl.com/mu4zt5ph

Bron: Gemeente Pekela