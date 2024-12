Uitslag Vlagtwedder eindejaarskalender

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 23 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WIND EN ENKELE BUIEN | DROGE KERST

Wolkenvelden, opklaringen en een paar buien wisselen elkaar vandaag af en daarbij staat er ook een behoorlijke noordwestenwind met windkracht 4 tot 6. Daardoor is het fris, hoewel de temperatuur 6 a 7 graden is. Maar vanavond neemt de wind sterk af en dan daalt het tot 1 a 2 graden.

Morgen is er een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Dat geeft weer veel bewwolking waaruit af en toe wat regen of motregen gaat vallen. Veel regen zal dat niet zijn, en na een vrij koude nacht wordt het morgen opnieuw een graad of 7.

De kerstdagen zijn daarna rustige dagen met een zwakke wind maar meestal ook veel bewolking, en het kan nevelig of mistig worden. De meeste kans op zon is er nog op de donderdag. De temperaturen liggen tijdens de kerst tussen de 7 en 9 graden, dus het woensdag en donderdag vrij zacht. Vrijdag en het weekend geven weinig verandering, maar in de weekend is er kans op wat lichte regen of motregen.