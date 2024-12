Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

De politie is druk geweest met in totaal 165 meldingen. Hierbij een aantal van deze meldingen:

Vrijdagmiddag kregen agenten informatie over een mogelijke hennepkwekerij in Emmen. De politie is ter plaatse gegaan en trof er inderdaad meerdere hennepplanten aan. De planten zijn vernietigd en er is een telefoon in beslag genomen. Momenteel is de zaak nog in onderzoek.

Van vrijdag op zaterdagnacht, zag de politie een voertuig met zware schade in Emmen. De bestuurder bleek een aanrijding met een lantaarnpaal te hebben gehad. Agenten hebben de bestuurder onderworpen aan een alcoholtest, welke positief bleek te zijn. De uitslag hiervan was niet mals met maar liefst 645 ug/l. Even ter informatie, voor beginnende bestuurders geldt een alcohollimiet van 88 ug/l. Het rijbewijs is ingevorderd en er is een rijverbod uitgereikt van 9 uur. De Officier van Justitie zal een beslissing maken of het rijbewijs terug mag.

Niet alleen in Emmen, maar ook in Borger was het raak. Er had een kleine aanrijding plaatsgevonden, waarna de bestuurder 725 ug/l blies op de alcoholtest. De bestuurder kon zijn rijbewijs inleveren en mocht 8 uur lang geen voertuig meer besturen.

In Zwinderen was zaterdagmiddag sprake van een diefstal uit de trailer van een vrachtwagen. Middels een tolk spraken agenten met de buitenlandse chauffeur en namen de aangifte op. Hierop kon hij zijn weg weer vervolgen.

Zaterdagmiddag was de politie in Borger vanwege een conflict in de huiselijke sferen. Agenten spraken met alle partijen om zo een goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Voor ondersteuning hebben ze het gezin doorverwezen naar de juiste hulpverleningsinstanties die hen kunnen helpen. Ook maken ze een melding op bij Veilig Thuis.

Op zondagochtend werd de politie gebeld om naar Drouwenermond in verband met een mogelijk aangetroffen explosief te gaan. Door middel van een metaaldetector had de melder een voorwerp gevonden wat leek op een explosief/granaat. Via beeldbellen namen de agenten contact op met een collega van afdeling Team Explosieven Veiligheid, welke gespecialiseerd zijn in meldingen van verdachte objecten met (mogelijk) explosieven of bijvoorbeeld ontplofbare oorlogsresten. Gelukkig kwamen ze al snel tot de conclusie dat hier ging om een oude stuk uitlaat van een voertuig!

Zondagmiddag vond een ongeval letsel tussen twee voertuigen in Emmen plaats. Eén bestuurder bleek meerdere klachten te hebben. De ambulance is gekomen, heeft het slachtoffer nagekeken en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Ook stond een voertuig te roken. Dit was vermoedelijk afkomstig van de airbag. Beide voertuigen zijn afgesleept.

Verder waren er nog meldingen van onder andere overlast jeugd, verdachte situaties, medische hulpsituaties, geluidsoverlast en meldingen met verwarde/hulpbehoevende personen.

Politie Emmen