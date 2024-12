37 kilo vuurwerk, handwapens en andere verboden goederen gevonden in Drenthe

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 24 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN WAT REGEN | RUSTIGE TIJD

Het wordt een bewolkte en grijze dag en met enige regelmaat gaat er wat regen of motregen vallen. Er is vandaag minder wind dan gisteren met windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten, maar het is toch nog een beetje aan de koude kant met een maximum van 5 of 6.

Vanavond wordt het iets zachter maar het is dan vochtig en enigszins druilerig, en ook in de komende kerstnacht kan soms lichte regen of motregen vallen. De temperatuur stijgt vannacht naar 7 graden en morgen gaat dat door naar 8 of 9 graden. Een drup motregen is ’s ochtends nog wel mogelijk maar dat is heel weinig. De zon laat zich morgen dus niet zien en de wind blijft zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Overmorgen is er een zwakke wind uit zuid tot zuidoost. Daarmee verandert er niet veel want het blijft de meeste tijd bewolkt en de kans op mist is donderdag ook groter. Na de kerst blijft het meest bewolkt en vrij zacht. Vrijdag is het droog maar in de loop van het volgende week neemt de kans op lichte regen weer wat toe.