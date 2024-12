Definitief ontwerp voor het centrumplan Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 25 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MISTIG EN RUSTIG | MEESTAL DROOG

Het worden wat het weer betreft rustige kerstdagen want er is vandaag maar een zwakke tot matige zuidwestenwind en vannacht en morgen is er maar heel weinig wind. Er kan nog een drup motregen vallen maar dat is geen vergelijk met de regen van gisteren: de meeste tijd is het vandaag droog. Door de hoge vochtigheid is het nevelig en mistig, al is er door de wind op de meeste plaatsen geen dichte mist.

Mogelijk komt dat dan morgen, want dan is het bijna windstil en als het eventjes opklaart, ontstaan er meteen dichte mistbanken. Maar het zal vooral weer grijs en bewolkt zijn en de temperatuur ligt zowel vannacht als morgen rond 8 graden.

En na de kerstdagen is het rustige weer nog niet voorbij. Vrijdag is eerst een kopie van morgen met kans op mist en weinig wind, en zaterdag is er ook nog maar windkracht 2 tot 3. Soms is er dan zon en het lijkt zaterdag nog droog te blijven, het is pas zondag dat er kans is op wat regen. Dan staat er windkracht 3 tot 4 en de middagtemperatuur liggen in het weekend rond 7 graden.