Tweede Grunneger 1000 Dainst met Edwin Jongedijk

SCHEEMDA – Houd zondagochtend 29 december vrij voor de tweede Grunneger 1000 Dainst! Deze vindt om 10:30 uur in de prachtige en sfeervolle Torenstraatkerk van Scheemda plaats. Het wordt een vrijzinnige kerkdienst waarin op een creatieve manier liedjes uit de Grunneger 1000, van RTV Noord, ook een plaats hebben en van belang zijn. En uiteraard kunnen ze meegezongen worden!

We zijn zeer verheugd dat Edwin Jongedijk, gitarist, zanger en liedjesschrijver, komt zingen. Jongedijk is onder andere bekend van zijn grootste hit is As Ik De Kaans Zol Kriegen, met vorig jaar een top 20 klassering in de Grunneger 1000! Als lid van De Troebadoers (samen met Alex Vissering en Jan Henk de Groot) is Edwin Jongedijk regelmatig in de noordelijke theaters te zien.

Welke liedjes Jongedijk gaat zingen…., ja dat is nog even afwachten. Maar enkele hits van hem mogen natuurlijk niet ontbreken. We kunnen al wel verklappen dat het (uiteraard) alleen om Groningse nummers gaat. De hele dienst zal trouwens in het Gronings zijn. Voorganger is Greta Huis, geen onbekende als het om Grunneger Dainsten gaat. Uiteraard sluiten we af met oliebollen. Iedereen is van harte welkom. (De foto is van Gino Wienemann)



We danken de Liudgerstichting van harte voor de financiële ondersteuning!

Ingezonden door Gerard Bosklopper