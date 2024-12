Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 26 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKTE DAGEN | MEESTAL DROOG

Het blijft voorlopig een bewolkte toestand want ook vandaag en morgen is er weinig of geen zon en vandaag kan ook nog een beetje lichte motregen vallen. Maar dat is heel weinig. De wind is zwakjes uit het zuidwesten tot zuiden en de temperatuur doet vandaag heel weinig: die ligt rond 8 graden.

Morgen gaat daar misschien een graadje vanaf, maar veel gebeurt er verder niet. Er is morgen nog nog minder wind dan vandaag en het kan vannacht en morgenochend dan ook nevelig of mistig worden. Midddagtemperatuur morgen dus rond 7 graden, minimumtemperatuur komende nacht rond 5 graden.

In het weekend komt er langzaam weer wat wind maar zaterdag is het meestal nog rustig en bewolkt. In de loop van de dag is er kans op wat regen, maar dat zal ook dan niet veel zijn. Voor zondag geldt hetzelfde, maar dan is er een matige tot vrij krachtige wind (windkracht 3 tot 5). Middagtemperatuur in het weekend rond 6 graden. Na het weekend neemt de wind nog iets toe en maandag is het meestal nog droog, op oudjaarsdag zijn er enkele buien en de Nieuwjaarsdag lijkt heel regenachtig worden.