Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 27 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MISTIG | NA NIEUWJAAR KOUDER

Het is een mistige dag en soms is er ook dichte mist. En ook vandaag is een beetje motregen weer mogelijk. Er is dus nauwelijks wind en de temperatuur loopt op tot rond 6 graden. En voor vanavond en vannacht ligt er maar weinig verandering in het verschiet want ook dan is het bijna windstil en ook dan is het bewolkt en mistig. Minimumtemperatuur vannacht rond 3 graden.

Morgen komt er langzaam een beetje gang in de lucht want ’s ochtends kan het nog wel mistig zijn maar gaandeweg komt er windkracht 3 uit het zuidwesten te staan. Mogelijk klaart het morgenmiddag ook eventjes maar het is morgen nog een koude dag met een temperatuur rond 4 graden.

Zondag staat er windkracht 3 tot 5 en maandag komt daar nog iets bij. Zondag is het meestal droog maar maandag is er kans op wat regen. Dinsdag (oudjaarsdag) is dan weer overwegend droog maar Nieuwjaarsdag lijkt regenachtig te zijn. Maximaumtemperaturen tot die tijd rond 7 graden. Na Nieuwjaarsdag lijkt het eindelijk een stuk kouder te worden, met enkele winterse buien.