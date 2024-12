Gemeente Pekela sluit ondergrondse afvalcontainers tijdens jaarwisseling

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 28 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MISTIG EN KOUD | MEER WIND EN ZACHTER

Het is een mistige en koude dag, want de temperatuur is vanancht gedaald tot rond -1 en er is eerst ook dichte mist met zicht van 100 tot 200 meter. Door de kou en de mist kunnen bruggen en viaducten dan ook een beetje aanvriezen en wellicht glad worden. Vanmiddag stijgt de temperatuur maar tot +1 of +2 en het blijft bewolkt en nogal grijs, al kan er even een klein zonnetje door gaan breken.

Vanavond daalt de temperatuur het weer tot rond het vriespunt, maar er komt ook een beetje wind op gang en het blijft nog wel nevelig of mistig, maar dichte mist is er vanavond en vannacht niet. Er is vannacht overigens later wél kans op wat motregen, maar darbij vriest het net niet bij een temperatuur rond +1. Dat geeft morgen dus een koude en vochtige start. Mist is er morgen niet want er staat een matige en later vrij krachtige zuidwestenwind. Er kan wat lichte regen vallen en het is morgen nog bewolkt, de maximumtemperatuur is 5 of 6 graden.

Maandag wordt het 7 graden en ook dan is het vaak bewolkt met weinig zon en een paar kleine buien, maar meestal is het droog. In de loop van de dinsdag neemt de kans op regen toe en Nieuwjaarsdag kan een regenachtige dag gaan worden. Dat is dan ook met vrij veel wind en temperaturen van 7 of 8 graden. Na Nieuwjaar gaat de temperatuur omlaag en is er kans op winterse buien en nachtvorst.