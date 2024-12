Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 29 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | NATTE NIEUWJAARSDAG

Het is ook vandaag een bewolkte toestand en zo af en toe kan er wat lichte regen en motregen vallen, maar de mist is weg want er staat windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Door die wind is het strikt gezien wat minder koud met een maximumtemperatuur van 4 of 5 graden. Gisteren lagen de maximumtemperaturen nog tussen de 0 en +1.

Morgen zal het misschien nog een graadje hoger komen maar verder verandert er niet veel. Het is meestal bewolkt met soms een beetje regen, maar niet veel. De wind komt morgen uit op windkracht 5 met vlagen van windkracht 6.

Oudjaarsdag heeft ook een dergelijk patroon met bewolking en vrij veel wind, maar in de loop van de avond en vooral Nieuwjaarsnacht neemt de kans op regen toe en het kan ook vlagerig worden tijdens de jaarwisseling. Daarna is het op Nieuwjaarsdag regenachtig en guur met windvlagen, daarna draait de wind naar noordwest tot noord en komen er opklaringen en enkele buien. Daarbij zijn vanaf vrijdag ook af en toe sneeuwbuien, met ‘s nachts temperaturen rond 0 graden en overdag maxima van 3 of 4 graden.