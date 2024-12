Toosst a gogo zet The Harbour Clubop zijn kop

WINSCHOTEN – Gisteravond vond in The Harbour Club een optreden van de vijf mans formatie Toosst plaats.



Eigenlijk zou hij er nooit komen, een zesde editie. Na 5x twee avonden in de Klinker was het wel klaar. Echter al snel werd er door de achterban gevraagd om toch nog een oudejaarsshow te doen. En daardoor werden de mannen aan het denken gezet. Als het dan toch nog een keer door zou gaan, dan wel in eigen beheer, Toosst events was toch niet voor niets ooit opgericht. Zo gezegd, zo gedaan.



Thema gezocht, dat werd “muziek van eigen bodem” (oftewel alles dat zijn “roots” in Nederland heeft).

Locatie gezocht, dat werd The Harbour Club in Winschoten. Licht, geluid, kaartverkoop, beveiliging, noem maar op…..er komt nogal wat kijken bij het organiseren van een show van dit formaat. Gelukkig was er voldoende hulp en advies voorhanden om alles in goede banen te leiden. En zo hebben ze het toch maar geflikt. Alle 450 kaarten verkocht en alle ingrediënten voor een topavond waren aanwezig.



En een topavond was het. Bij het openingsnummer was de energie meteen aan, zowel bij band als publiek en de aanwezigen werden meegenomen op een tour langs van alles dat maar met Nederland te maken heeft. Van Hazes tot van Halen en van Golden Earring tot Go back to the zoo. Het was een mix van oud, nieuw, meezingers en iets minder bekende nummers, alles voorzien van het welbekende Toosst-sausje. De Tramwerkplaats was voor de gelegenheid Toosst-roze verlicht en men kon zich warmen aan een houtvuur of iets lekkers kopen bij een foodtruck.



De after party werd verzorgd door Kevin Paré, geen onbekende in onze contreien. Hij gaf ook al acte de préséance bij het nummer “Hartslag van de stad” van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Dit duet zong hij samen met Hans Oosting van Toosst.



Gaan we volgend jaar nog een keer van Toosst a gogo genieten?

Als het aan John Steneker, Marcel Steneker, Hans Oosting, Patrick Klei en Erik Drent ligt, misschien. Als het aan de aanwezigen ligt, jazeker!

Anita Meis