De Grote Oudejaarsshow op Groningen 1

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 30 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS BEWOLKT | MORGEN MEER WIND

De bewolking overheerst ook vandaag en zo af en toe kan er weer wat lichte motregen vallen, al is dat minder vaak dan gisteren. De temperatuur wint er iets bij, die wordt windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is een graad of 7.



Vannacht is er weinig verandering maar morgen neemt de kans op regen iets toe en ook de wind wordt wat sterker: die wordt windkracht 4 tot 5 en morgenavond af en toe windkracht 6. Daardoor wordt het relatief koud want de temperatuur is morgen maar een graad of 5.



Dus de jaarwisseling is een beetje onrustig met kans op een beetje regen, maar pas in de loop van de nacht en woensdag-overdag neemt de kans op regen duidelijk toe. Het wordt dan ook een natte Nieuwjaarsdag met kans op 10-20 mm aan neerslag en eerst enkele zware windstoten.



Vanaf donderdag is het beter met een matige noordwestenwind en regelmatig zon en een paar buien. Doordat het kouder wordt zijn er vanaf vrijdag ook enkele winterse buien met ‘s nachts lichte vorst.