Enorme wachtlijsten: 55% Groningse poliklinieken haalt afgesproken norm wachttijden niet 

GRONINGEN– Heb je lichamelijke klachten en ben je doorverwezen naar een medisch specialist? Reken dan wel op een lange wachttijd. Bij meer dan de helft van de poliklinieken in Groningen wordt de gestelde norm van vier weken namelijk niet gehaald. Vooral bij poliklinieken voor neurologie zijn de wachttijden fors: gemiddeld 25,5 week. Geen enkele kliniek in deze categorie voldoet aan de Treeknorm. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de Nederlandse Zorgautoriteit.

“In 2005 hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wachttijden in de zorg, ook wel de Treeknorm genoemd. Dat is de periode die als maatschappelijk aanvaardbaar wordt gezien. Voor poliklinische consulten, dat is medisch specialistische zorg zonder opname, is deze grens gesteld op vier weken. Binnen deze periode moet de eerste afspraak zijn gepland. Uit ons onderzoek blijkt dat ondanks deze afspraken momenteel 45,1% van de Nederlandse poliklinieken niet voldoet aan de vastgestelde wachttijdnorm”, zegt Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer.

In Groningen haalt 55,1% van de poliklinieken de Treeknorm niet, waarmee de provincie na Drenthe (65,6%) en Friesland (63,1%) het slechtst scoort. Poliklinieken in Flevoland (31,1%) en Limburg (32,4%) scoren daarentegen weer het best.

Lang wachten op de neuroloog

Hoe lang je moet wachten op zorg, hangt sterk af van het soort behandeling dat je nodig hebt. Waar je bij een liesbreuk al vaak snel terecht kunt bij een polikliniek, moet je voor een afspraak bij een Groningse neuroloog gemiddeld bijna een half jaar wachten. Bovenop de afgesproken Treeknorm van 4 weken komen daar gemiddeld nog 21,5 weken bij. Dat komt neer op een wachttijd van 25,5 weken.

De top 10 vormen van poliklinische zorg* met de langste wachttijd in Groningen:

Neurologie: gemiddelde wachttijd van 25,5 weken (100% haalt Treeknorm niet) Oogheelkunde – staar: 23,6 weken (80% haalt Treeknorm niet) Oogheelkunde: 23,6 weken (80% haalt Treeknorm niet) Maag-, darm- en leverziekten: 15,6 weken (100% haalt Treeknorm niet) Interne geneeskunde – allergologie: 15,1 weken (66,7% haalt Treeknorm niet) Longgeneeskunde: 13,8 weken (25% haalt Treeknorm niet) Gynaecologie – Incontinentie bij vrouwen: 12,6 weken (100% haalt Treeknorm niet) Gynaecologie: 12,5 weken (80% haalt Treeknorm niet) Interne geneeskunde: 12,2 weken (100% haalt Treeknorm niet) Dermatologie: 11,6 weken (100% haalt Treeknorm niet)

* In deze top 10 zijn enkel vormen van poliklinische zorg met minstens drie klinieken in Groningen meegenomen

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaf al waarschuwing aan verzekeraars

In maart dit jaar gaf de Nederlandse zorgautoriteit al aan, dat vier grote verzekeraars meer kunnen doen om beschikbare zorg te garanderen. Het ging toen om Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. Voor alle vier de zorgverzekeraars geldt dat ze afspraken moeten maken met zorgaanbieders over hoe zij de wachtlijsten kunnen terugdringen. Zodat mensen de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. “Met ons onderzoek hebben wij aan willen geven bij welke vormen van poliklinische zorg de problemen het grootst zijn. Ook hebben we specifiek gekeken in welke regio’s van ons land de wachttijden voor ingrepen het langst zijn, “ aldus Independer expert zorgverzekeringen Mirjam Prins.

Verzekeraars helpen bij lange wachtlijsten

“Als niet meteen kan worden geholpen bij een ziekenhuis of kliniek dan is het belangrijk dit te melden bij jouw verzekeraar. Die heeft namelijk een zorgplicht. Dat betekent dat de zorgverzekeraar een alternatief moet bieden of zo nodig niet gecontracteerde zorg moet vergoeden. Je hebt dus als consument veel meer rechten dan je denkt”, zegt Independer-expert zorgverzekeringen Mirjam Prins.

