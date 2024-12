Leden Damclub Winschoten geven acte de préséance op damtoernooien

WINSCHOTEN – Eind december stonden in het Noorden een viertal damtoernooien op de damkalender. Het begon maandag 23 december met het 2e Regio-Cup jeugdtoernooi in het sportcomplex van de RUG & Hanze in Groningen. In dezelfde locatie volgde vrijdag 27 december het Noord Nederlands Kampioenschap (NNK) Blitz. Vrijdagavond 27 december in Middelstum een gongdamtoernooi en zaterdag 28 december het traditionele damtoernooi in MFC De Baron in Dedemsvaart. Damclub Winschoten was onderhand met een 12-tal leden en begeleiders actief op de toernooien in Groningen en Dedemsvaart.

Het 2e Regio-Cup jeugdtoernooi is voor de jeugdige spelers een unieke kans om met de damsport in aanraking te komen, temeer daar dit mogelijk is tegen leeftijdgenoten van eigen speelsterkte. Bij de 2e Regio-Cup wedstrijden kwamen Berbet en Laas uit Bad Nieuweschans, Albert, Fien, Figo alle drie uit Winschoten in actie. Het 3e Regio-Cup jeugdtoernooi is op zaterdag 1 februari in het Drentse Hijken.

Noord Nederlands Kampioenschap (NNK) Blitz

Bij het Noord Nederlands Kampioenschap Blitz kwamen Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten in actie. Met een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 3 seconden bonus per zet” werden 10 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt. Janick kwam tot 9 punten en Geert bleef op 8 punten steken.

35e jaargang Damdag in Dedemsvaart

In MFC “De Baron” in Dedemsvaart werd tijdens de opening, door voorzitter Gert Brink, stilgestaan bij het 7e lustrum van het Vrieling damtoernooi. Bij deze gelegenheid werd tevens clubicoon Jan Siegers verrast met het “ere-diploma” uitgereikt door KNDB-secretaris Paul van de Veen. Jan was namelijk meer dan 50 jaar actief in diverse functies bij Damclub Dedemsvaart (DDD). Trekken de meeste toernooien zo tussen de 50 en 60 deelnemers, Dedemsvaart spant hierbij de kroon met maar liefst 130 liefhebbers, zowel jong als oud.



De deelnemers werden als vanouds in groepjes van 4 spelers ingedeeld volgens speelsterkte in ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse, huisdammers en jeugdklasse. Daarbij werd het aloude speeltempo van 1 uur per speler/partij nog steeds gehanteerd. Janick Lanting en Geert Lubberink kwamen beide uit in de eerste klasse, die werd gevormd door 12 groepen van 4 spelers. Qua speelsterkte gaat de 1e klasse tot maximaal 999 KNDB ratingpunten. Vanaf 1000 ratingpunten word je namelijk in de hoofdklasse ingedeeld. Janick groep drie, werd 2e met 4 punten. Hier werd Jan Pluim, met 5 punten, uit Hierden kampioen. Geert, groep één, sloot het toernooi af met 3 remises, ex aequo met Richard Klein uit Emmen. In de barrage “Zwitsers 5 + 3” ging Richard met winst en de tweede prijs huiswaarts. Kampioen in de 1e groep werd overigens Tobian de Groot uit Eext met 4 punten.

Geert Lubberink