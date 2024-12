Toilet als prullenbak: Dit spoelen Noord-Nederlanders allemaal door de wc

NOORD NEDERLAND – In het noorden van het land wordt er naast poep, plas en wc-papier vaak ook andere soorten afval doorgespoeld. Vooral vochtig toiletpapier verdwijnt vaak in de pot: ruim 40% van de Groningers, Friezen en Drenten heeft dit weleens doorgespoeld. Ook eetresten, haren en vet of olie worden vaak in het toilet gegooid, zo blijkt uit ‘Het Grote Doorspoelonderzoek’ van Sanitairwinkel. In samenwerking met bureau Panel Inzicht vroegen zij 1.200 Nederlanders naar hun doorspoelgewoontes.



Van vochtig toiletpapier tot etensresten: dit spoelen we allemaal door|

Uit de ondervraging blijkt dat veel mensen afval in het toilet gooien. Op nummer één staat vochtig toiletpapier: 44,4% van de Noord-Nederlanders heeft dit ooit eens doorgespoeld en 27% doet dit zelfs vaker. Ook onder andere etensresten (38,1%) en haren (34,1%) belanden opvallend vaak in het riool.



Vooral vochtig toiletpapier en andere soorten vochtige doekjes zorgen voor veel problemen in het riool. Deze bevatten vaak plastic, waardoor ze slecht afbreken en verstoppingen, vastlopende pompen en milieuschade veroorzaken. Stichting RIONED, de kennisautoriteit voor stedelijk waterbeheer, schat dat dit de Nederlandse samenleving jaarlijks tot 26 miljoen euro kost. “Hoewel vochtig toiletpapier meestal minder plastic vezels bevat dan schoonmaak- en dweildoekjes, leidt het doorspoelen ervan ook tot problemen,” aldus een woordvoerder van de stichting.



Oliebollenvet niet in het toilet

Ook vet en olie verdwijnen regelmatig in het toilet: ongeveer 1 op de 6 inwoners van de noordelijke provincies (15,9%) heeft dit weleens doorgespoeld. Vooral rond de jaarwisseling is er volgens RIONED een opvallende vervuilingspiek te zien in Nederland, vermoedelijk door mensen die hun oliebollenvet in het riool wegspoelen.



Het lozen van vet en olie door het toilet, de gootsteen of rioolput kan verstoppingen veroorzaken en de werking van waterzuiveringsinstallaties verstoren. Oliebollenbakkers worden aangeraden om het vet af te laten koelen, in een lege fles te gieten en naar een recyclepunt te brengen.



Verstopt toilet door afval

Spoel je iets anders door dan poep, plas en wc-papier? Dan kan je toilet hierdoor verstopt raken. Bij 16,8% van de Nederlanders is dit weleens gebeurd. In Groningen, Drenthe en Friesland gaat het om een percentage van 15,1%.



Ruim 4% van de ondervraagden in Nederland blijkt hardleers: zij hebben meerdere keren een wc-verstopping veroorzaakt door het doorspoelen van afval. Opvallend genoeg komt dit onverbeterlijke gedrag bij mannen drie keer vaker voor dan bij vrouwen.



Meer informatie over het onderzoek lees je op: https://www.sanitairwinkel.nl/inspiratie/trends/het-grote-doorspoelonderzoek/

Sanitairwinkel