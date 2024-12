Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 31 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DOORWAAID OUDJAAR | MORGEN ZWARE WINDSTOTEN

Het wordt een koude oudjaarsdag en toch ook wel een koude dag, want met een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind gaat de temperatuur van 6 tot 3 graden. Veel regen valt er niet en ook vanavond is het de meeste tijd droog, maar er komt vanavond windkracht 5 te staan, met uitschieters tot windkracht 6 á 7.



Vannacht blijft het vrij hard waaien en het gaat gaandeweg de nacht af en toe ook regenen, maar de temperatuur gaat juist omhoog. Die stijgt naar 6 of 7 graden.

Morgenochtend valt er soms ook regen maar niet heel veel, morgenmiddag zijn er fellere buien en morgenavond wordt het weer droger. Er staat morgen windkracht 5 tot 7 met kans op zware windstoten, temperatuur morgen rond 6 graden.



Donderdag is er een noordwestenwind met af en toe zon en een paar regen- of hagelbuien bij 4 graden. Daarna is er ook kans op een sneeuwbui en dat geeft kans op gladde wegen met minima rond -1. Overdag wordt het vrijdag en in het weekend +1 tot +3. Er is die dagen kans op een sneeuwbui, maar vaak zijn er juist ook opklaringen met zon.