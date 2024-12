Geslaagd Carbidfeest Lokstreek Jipsinghuizen trekt ook Duitse belangstelling

JIPSINGHUIZEN – Vandaag vond het jaarlijkse carbidschieten van Carbid Vereniging Lokstreek plaats in Jipsinghuizen. Dit feestelijke evenement markeert inmiddels bijna 15 jaar aan traditie, ontstaan uit een vriendenclub en uitgegroeid tot een begrip in de regio Westerwolde. Het spektakel trok niet alleen lokale bezoekers, maar ook nieuwsgierige gasten uit Duitsland, waar carbidschieten onbekend is.

De oorsprong van de vereniging gaat terug naar een groep schoolvrienden en buurtvrienden die begon met carbid en verfblikjes. Al snel werden deze vervangen door melkbussen, uiteraard met oog voor veiligheid. De activiteiten groeiden, en de groep verplaatste zich naar een weiland aan de overkant, waar de Carbid Vereniging Lokstreek officieel werd opgericht. Vandaag de dag zijn de oprichters – inmiddels mannen en vrouwen – nog steeds actief betrokken bij deze unieke traditie.

Carbidschieten is in Westerwolde uitgegroeid tot een symbool van noaberschap, gezelligheid en gastvrijheid. Elk jaar wordt het evenement verder ontwikkeld met nieuwe ideeën en technieken. Dit jaar was er opnieuw veel animo, mede dankzij een mooie tent waar bezoekers gratis konden genieten van broodjes hamburgers, braadworst en de onmisbare erwtensoep.

Bijzonder was de toenemende belangstelling uit Duitsland. Door de luide knallen werden Duitse bezoekers nieuwsgierig naar wat er aan de hand was. Via via ontdekten ze de vereniging in Jipsinghuizen, en hun aanwezigheid voegde een internationaal tintje toe aan het evenement.

De dag werd afgesloten met positieve reacties van bezoekers, die met vrije giften hun waardering uitspraken en bijdroegen aan de kosten van de organisatie. Carbid Vereniging Lokstreek kijkt terug op een zeer geslaagde dag en bedankt alle bezoekers en vrijwilligers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt.

Voor meer informatie over Carbid Vereniging Lokstreek en hun activiteiten, bezoek hun Facebookpagina.

Meer foto’s: https://myalbum.com/album/JL8XnSpzFqiWTz/?fbclid=IwY2xjawHhAu5leHRuA2FlbQIxMQABHdE05Qmp21lujQmQJM1K0T9cXf7h-RI3N8CG1lAgJvsxixGRF6gi7PAVRA_aem_lTaeI6fbwl4GUrBCXmH2nQ

André Dümmer