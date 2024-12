Oudejaarsblog van oud- en nieuw incidenten in de regio

REGIO –Evenals voorgaande jaren houden we weer een live blog van oud- en nieuw incidenten bij. Wij richten ons voornamelijk op de gemeenten Westerwolde, Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Veendam. Bijzondere incidenten buiten deze regio zullen we ook vermelden. Heeft u foto’s die we vrij van rechten bij deze blog mogen plaatsen, stuur deze dan naar redactie@westerwoldeactueel.nl

12.20 uur Buitenbrand Hermelijnlaan Winschoten

14.00 Afvalbrand Adriaan Geertsplein in Veendam (foto)

14.49 uur Autobrand Schoolstraat Musselkanaal. Op de parkeerplaats van voetbalvereniging Seta is een vuurpijl in een auto terechtgekomen. Het vuur is door de eigenaar met een brandblusser geblust.

15.07 uur Afvalbrand Veendijkstraat Oude Pekela

15.13 uur Afvalbrand Zetveld Eerste Kruisdiep OZ Nieuw-Weerdinge

15.33 uur Ongeval Stationsstraat Veendam. Betrof een kop-staart botsing. Een persoon raakte gewond. Naar verluidt werd de bestuurster van de achterste auto onwel en botste ze daardoor op haar voorganger. Bij het ongeval kwam ook het mobiel medisch team ter plaatse. (Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl)

16.05 uur Afvalbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela

16.31 uur Autobrand Westersingel Bellingwolde. Het bleek niet te gaan om een autobrand, maar om meubilair dat in brand was gestoken. Nadat de brandweer het geblust had heeft gemeente Westerwolde de rommel afgevoerd. Foto’s: Chris Kranenborg

16.47 uur Afvalbrand Prunuslaan Nieuwe Pekela

16.56 uur Afvalbrand Koninginnelaan/Oranjelaan Stadskanaal

17.04 uur Brand in Flat Skagerrak Delfzijl. Bleek te gaan om vergeten pannetje op het vuur. De bewoner is door de hulpdiensten naar buiten gebracht en in een ambulance gecontroleerd. De brandweer heeft het appartement geventileerd.

17.14 uur Afvalbrand Frans Spiekmanstraat Veendam

18.27 uur Afvalbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela

18.40 uur Afvalbrand HJ Siemonsstraat Finsterwolde

19.12 uur Afvalbrand Berkenlaan Nieuwe Pekela

20.01 uur Afvalbrand HJ Siemonsstraat Finsterwolde

20.04 uur Afvalbrand Prunuslaan Nieuwe Pekela

20.11 uur Afvalbrand Lijsterbeslaan Winschoten

20.19 uur Afvalbrand Lyceumlaan Stadskanaal

20.26 uur Afvalbrand Burg. van Weringstraat Oude Pekela

20.31 uur Brand bijgebouw Oostlaan Veendam

Foto’s: Willem van der Werf van parkstadveendam.nl, Chris Kranenborg