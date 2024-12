U kunt nog tot middernacht uw stem uitbrengen voor de Knoalster van het Jaar

STADSKANAAL Wie wordt de Knoalster van het Jaar 2024? De verkiezing Knoalster van het Jaar wordt georganiseerd door het weekblad de Kanaalstreek en de gemeente Stadskanaal. U kunt nog tot middernacht stemmen.

De jury heeft vijf kandidaten genomineerd. Dat zijn op alfabetische volgorde Pascal Bunk, Jan-Willem van de Kolk, Beka Lubben, Harm-Jan Riksen en Jeroen Russchen.

Wie is de meest geschikte kandidaat om deze eervolle prijs te winnen? Hieronder lees je waarom deze inwoners van de gemeente Stadskanaal kans maken op de titel. Stemmen kan, via onderstaande poll, tot en met 31 december.

De Knoalster van het Jaar 2024 wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal die op dinsdag 7 januari in Theater Geert Teis wordt gehouden. De prijs wordt uitgereikt door burgemeester Klaas Sloots.

Er borrelt altijd wat bij de 51-jarige tegelzetter/kunstenaar Pascal Bunk. Zijn kunstproject de Renneflat – waarbij een wooncomplex werd omgebouwd tot kunstgalerie voordat het gesloopt zou worden – sleepte enkele jaren geleden de landelijke kunstprijs de ‘Gouden K’ in de wacht en in mei werd groots uitgepakt met Stakkactief. Op het Philipsterrein werd een gratis creatieve dag gehouden voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Jongeren achter het scherm van de mobiele telefoon en laptop vandaan trekken is de drijfveer van Pascal Bunk. “Ik wil ze triggeren om zich creatief te uiten. Er is zoveel potentie in kinderen, maar het moet ergens beginnen. En ik hou nu eenmaal van kunst op gekke onverwachte plekken.”

Weinig Knoalsters laten zoveel sporen na als Jan-Willem van de Kolk. In 2025 vieren we 80 jaren vrijheid. Dankzij de 62-jarige oud-wethouder weten we nu over het oorlogsverleden van Annie Post-Salomons en Thie Brouwer. Annie ontvangt in april postuum een hoge Amerikaanse waardering en beiden zijn genomineerd voor de Joodse Yad Vashem-onderscheiding. In het Julianapark komt een monument met de namen van de omgekomen verzetsstrijders. Maar Jan-Willem doet meer. Zo is hij voorzitter van de Mediaraad van RTV-één en de vereniging van Bechterew-patiënten, lid van het hoogste orgaan van Veilig Verkeer Nederland en de selectiecommissie van Filmliga Smoky.

De Stichting Activiteiten Musselkanaal (SAM) viert in 2025 haar tweede lustrum. De stichting werd destijds door Beka Lubben opgericht om de Avond4daagse in Musselkanaal weer nieuw leven in te blazen. “Ik bruis altijd van de ideeën”, vertelt de 41-jarige parttime kapster en touringcarchauffeur. “De eerste wandelvierdaagse bracht zo’n 600 deelnemers op de been en nu staat de teller op bijna 900 deelnemers. Inmiddels neemt SAM ook de organisatie van de Fiets3daagse in Musselkanaal voor haar rekening. “We zijn zowel actief voor de jongeren als voor de ouderen in het dorp. De creatieve activiteiten hebben we even op een laag pitje gezet vanwege drukke werkzaamheden.”

Harm-Jan Riksen bruist werkelijk van de ideeën om mensen te verbinden en aandacht te geven in een leuke verpakking. Zo heeft de 55-jarige docent Ubbo en Noorderpoort in de afgelopen jaren concerten gegeven in een stijf uitverkocht Theater Geert Teis in zijn woonplaats, waar jongeren op het podium konden ‘shinen’. De opbrengst werd geschonken aan goede doelen. Harm-Jan Riksen is ook de aanjager van Stichting Rikki Kanaalstreek, die kinderen ondersteunt die dat nodig hebben. Harm-Jan Riksen is oprecht en betrokken. Een voorbeeldfiguur die de gemeenschap inspireert en versterkt en daarmee nog meer mensen op de been brengt voor een mooiere kinderwereld in de Kanaalstreek.

De 41-jarige liedjesschrijver en producer Jeroen Russchen heeft een topjaar achter de rug. Het Nederlandstalige nummer ‘Terug in de tijd’ van Yves Berendse stond niet alleen enkele weken op nummer 1 van de Top 40, maar heeft zich bovendien in de top drie van de zogeheten Spotify Wrapped genesteld. Wat betreft het aantal streams breekt ‘Terug in de Tijd’ alle records. Zo werd inmiddels goud en platina in de wacht gesleept en de verwachting is dat binnen enkele weken wederom feest kan worden gevierd. “Dan leggen we beslag op diamant”, glundert Jeroen Russchen. “Dan heb je het over maar liefst 50 miljoen streams en dat is wel heel bijzonder hoor in Nederland.”

