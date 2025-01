Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WIND EN REGEN | NA VANDAAG ZON EN ENKELE BUIEN

Ook op deze Nieuwjaarsdag is het bewolkt en grijs en als klap op de vuurpijl is er ook veel wind. Steeds zijn er vlagen van 60 á 70 km/uur en gemiddeld heb je windkracht 5 tot 7 (op het Wad is er windkracht 8). Koud is het niet met een temperatuur rond 8 graden maar er valt vaak, en vanmiddag ook veel regen. In totaal is tot de avond 10-15 mm aan regen mogelijk.

Vanavond valt er eerst ook regen maar het wordt redelijk snel droog en de wind neemt vanavond sterk af. Vannacht zijn er daarna opklaringen en komen er een paar buien. De minimumtemperatuur voor vannacht is ongeveer 2 graden.

Morgen is er een matige noordwestenwind en dan wisselen mooie opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Soms valt er een regen- of hagelbui, maximum morgen rond 5 graden. Vrijdagnacht wordt het -1 en overdag is het dan 3 tot 4 graden, met zon en een enkele buien. De zaterdag lijkt droog en vrij zonnig te zijn met +1 á +2 graden.

Zondag is er kans op sneeuw en regen bij 0 tot +2 en daarna is het begin volgende week wisselvallig met buien en iets hogere temperaturen. Later volgende week wordt het waarschijnlijk weer kouder.

EEN VOORSPOEDIG 2025!!