Kaartje2go: dit worden de populairste babynamen in Groningen in 2025

GRONINGEN – Jasmijn, Lynn en Luca worden in Groningen de populairste babynamen van 2025. Dat voorspelt Kaartje2go op basis van interne data. Nederlandse namen zijn opvallend in trek en blijven populair, zo worden ook namen als Mees, Tess en Noud nog vaak gebruikt. Deze zijn dan ook terug te vinden in de landelijke top-100.

De kaartenwebshop deed onderzoek naar de meest gekozen babynamen op hun geboortekaartjes en maakte op basis hiervan een landelijke voorspelling voor 2025. Het lijkt erop dat we vergeleken met 2024 vaker een korte naam kiezen voor onze kleintjes. Zes namen in de top tien hebben vier of minder letters. Alleen James, Julia, Milan en Lucas zijn een uitzondering. Ter vergelijking: vorig jaar bestonden slechts vier namen in de top tien uit een korte naam.

Snelle stijgers

De naam Lotte is snel in populariteit gestegen, blijkt uit de interne data van Kaartje2go. In 2024 stond die naam nog op de 88ste plaats in de top 100. Dit jaar staat Lotte op plek twintig. Naast snelle stijgers zijn er ook nieuwkomers in de top 100 babynamen die het tot de eerste vijftig hebben geschopt. Elin (plek 13), Sam (27) en Noa (35) zijn onder andere nieuwe namen in de eerste helft van de lijst.

“Elk jaar valt weer op dat sommige namen het stabiel goed blijven doen, zoals Levi en James. Andere namen zijn juist maar korte tijd populair. We zien wel dat meer dan de helft van de top 100 babynamen overwegend aan meisjes wordt gegeven, tegenover 33% aan jongens. 11% van de namen is neutraal. Het lijkt er dus op dat jongensnamen over het algemeen langer populair blijven, terwijl ouders van dochters vaker kiezen voor een unieke naam,” aldus Marleen Riemersma van Kaartje2go.

Snelle dalers

Naast de snelle stijgers zijn er ook opvallende dalers. Emily is met 72 plaatsen het meest gedaald, van plek twintig naar plek 92. Jace is gezakt van negentien naar plek 85. Zayn, de nummer negen van een jaar geleden, staat op plek 56.

Noah, de populairste jongensnaam van 2024, is nog altijd een populaire naam en staat op de vierde plek. Mason is gezakt van plek twee naar plaats 26. Julia, die in 2024 nog de op twee na populairste naam was, staat op plek 7.

Oer-Hollandse namen populairder

Opvallend is dat Nederlandse papa’s en mama’s vaker een naam van Hollandse bodem kiezen ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar prijken er maar liefst zeventien Nederlandse namen in de top 100, een stijging ten opzichte van de veertien namen vorig jaar. Het aantal Engelse namen in de lijst is stabiel gebleven, met net als vorig jaar ook weer zeventien vermeldingen.

“Wat ook leuk is om te zien, zijn de betekenissen van de namen in de top 10. Maar liefst negen van de tien hebben een positieve en warme betekenis, zoals beschermer, lief en vriend,” zegt Riemersma.

Wil je weten of jouw naam in de top 100 staat en welke namen in jouw provincie populair zijn? Hier vind je het hele babynamen-onderzoek.

