Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 2 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL RUSTIGER | KANS OP GLADHEID

Het is veel rustiger geworden maar het is ook veel kouder en de temperatuur is vannacht gezakt tot dichtbij het vriespunt en vanochtend is dan ook koud genoeg voor lokale gladheid op de weg. Maar er zijn vooral ook opklaringen met zon en het blijft vandaag bij een paar lokale buien. De maximumtemperatuur voor is 5 á 6 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

Vanavond en vannacht verandert er aan de wind niet veel maar de kans op enkele buien neemt toe en daarbij is ook een goede kans op een paar sneeuwbuien. De temperatuur daalt ook tot rond het vriespunt, dus op veel plaatsen zal de weg in de loop van de avond en vannacht soms glad worden.

Morgen zijn er ook enkele winterse buien, afgewisseld door mooie opklaringen. Maximum morgenmiddag rond 2 graden en een matige noordwestenwind. Zaterdagnacht is er een graadje vorst.

In het weekend is de zaterdag droog met +1, zondag gaat het eerst sneeuwen maar dat gaat over in regen. Na het weekend is het buiig en warmer, na dinsdag wordt het opnieuw kouder met winterse buien.