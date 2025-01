Kraantje Pappie, Douwe Bob en Postmen headliners Pagefestival 2025

STADSKANAAL – Kraantje Pappie, Douwe Bob en Postmen zijn drie hoofdacts tijdens het Pagefestival 2025. Dat maakt de organisatie bekend. Andere bekende namen die op het festival te bewonderen zijn, zijn onder meer Mooi Wark, Billy the Kit The Partysquad en De Kraaien.

Het Pagefestival vindt plaats van 20 tot en met 22 juni in het Pagedal in Stadskanaal. Naast de nu bekendgemaakte namen, zijn er nog veel meer optredens en culturele activiteiten. Meer namen worden later bekendgemaakt. Kaarten voor de vrijdag en zaterdag zijn nu in de voorverkoop, de toegang op zondag is gratis.

Vrijdag

Headliners op de vrijdag zijn The Partysquad, Billy the Kit en Mooi Wark. The Partysquad is al meer dan 10 jaar toonaangevend in de club- en muziekscene. Ze scoorden vele Top-40 hits, met onder meer Rampeneren (met Ali B en Yes-R) en Helemaal Naar De Klote. Met herkenbare boerenrock speelde Mooi Wark al menig festivalterrein en feesttent plat. Nu zijn meebrullers als Idioot, In de blote kont en Bokkie of een geitie voor het eerst op het Pagefestival te horen. Billy The Kit is een wereldwijd gevierde DJ die met zijn energieke shows en samenwerkingen met grootheden de dancewereld veroverde. Met zijn baanbrekende “Rock and Rave”-concept blijft hij grenzen verleggen en onvergetelijke optredens neerzetten.

Zaterdag

Sinds Douwe Bob alweer dertien jaar geleden werd verkozen tot De Beste Singer-Songwriter van Nederland, veroverde hij de Nederlandse podia met zijn mix van country, folk en popmuziek. ‘Reserveburgemeester van Groningen’ Kraantje Pappie rijgt de hits aaneen. Podia op onder meer Lowlands, Pinkpop, Concert at Sea, Zwarte Cross, Rock Werchter en Pukkelpop veroverde hij met hits als Waar is de Kraan?, Feesttent, Pompen, Ruggengraat en Zin in de zomer. Postmen is een muzikale odyssee die hiphop en reggae samenbrengt. Van 1998 tot 2003 scoorden zij hun grootste hits en nu is Postmen terug als nooit tevoren: eerlijk, recht voor zijn raap en recht door zee. De Kraaien mag zich zo langzamerhand bijna huisband van het Pagefestival noemen. De Haagse hiphopformatie speelt voor de derde keer en dat is niet voor niets: ik vind je lekker! Ook Headfirst is terug op het Pagefestival deze zaterdagavond met een mix van oldschool breakbeat, hiphop, dub, trap, D&B, techno & electro.

Zondag

Op zondag is het tijd voor oldschool Pagefestival, voorheen Pagepop. Dat betekent gratis entree en lekker bandjes kijken op zondagmiddag onder het genot van een hapje en een drankje. Inmiddels zijn de eerste bandjes voor die middag ook bekend. Zo mag de meiden-rockband Delirium 05 als winnaar van Opblaaspop deze middag de aftrap verrichten. Daarna klinken er onder meer de dromerige, volwassen liedjes met scherpe refreinen van Ánemone en de good old fashioned loeiende gitaren, strakke drums en intense vocals van Arson.



Voor meer informatie kijk op www.pagefestival.nl

Ten Have Tekst