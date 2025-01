Kuijpers overhandigd Jeugdsoos de Boerderij in Onstwedde een cheque van € 1000,00

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERSE BUIEN | ZONDAG EEN REGENDAG

Het is een behoorlijk koude vrijdag met een matige tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind en een wisselend weerbeeld met opklaringen maar af en toe ook een regen- of sneeuwbui. Daar kan een flinke bui bij zijn en het kan plaatselijk ook glad zijn. De temperatuur ligt in een bui op 1 of 2 graden, de maximumtemperatuur is vanmiddag 3 á 4 graden.



Vanavond en vannacht neemt de wind af en de temperatuur daalt dan naar 0 tot -2. Het blijft ook wisselend met opklaringen en soms een winterse bui. Op veel plaatsen zal dat gladheid op de weg geven.



Morgen valt er eerst nog een enkele regen- of sneeuwbui, maar voor de rest is het morgen droog met af en toe zon. Maximum morgenmiddag rond +2 en een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid. Zondagnacht is het bewolkt en later gaat het sneeuwen bij 0 tot -1, maar zondagochtend gaat dat over in regen en dan wordt het uiteindelijk 7 graden.



Maandag is het ook onbestendig en relatief zacht, daarna is er wat zon met enkele winterse buien en ongeveer 4 graden.