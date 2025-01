Lokaal Betrokken: Secret Forest Festival hoort in en bij Stadskanaal

STADSKANAAL – Lokaal Betrokken heeft op 31 december 2024 schriftelijke vragen gesteld over het door laten gaan van het Secret Forest Festival in de gemeente Stadskanaal in 2025.

Een dag eerder kwam het bericht naar buiten dat de organisatie een petitie is gestart omdat zij zich zorgen maken over het voortbestaan van het festival. De organisatie van het festival vindt net als Lokaal Betrokken dat het festival bij Stadskanaal hoort omdat het daar zijn oorsprong heeft en het een uniek karakter heeft en van grote waarde is voor met name de jongeren in Stadskanaal. Het is een evenement met een grote aantrekkingskracht welke Stadskanaal op de kaart zet, dit dient voor onze inwoners behouden te blijven.

“In 2024 hebben wij er in raadsvergaderingen al meermaals naar gevraagd, toen werd gesteld dat het college in overleg was. Met de schriftelijke vragen beogen wij om het festival in 2025 binnen de gemeentegrenzen van Stadskanaal plaats te laten vinden, wij vragen het college naar hun standpunt hierover en hun inspanningsverplichting om het festival plaats te laten vinden”, aldus de partij Lokaal Betrokken.

Lokaal Betrokken