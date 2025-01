Weervrouw Harma Boer te gast bij de Giezelbaargbloazers

VEELE – Vanmiddag was Harma Boer te gast bij de Giezelbaargbloazers.

Morgenavond wordt in Veele voor de zestiende keer door Vereniging Plaatselijk Belang Veele, in samenwerking met de Giezelbaargbloazers, de Midwinterhoornwandeling georganiseerd. De start van de wandeling is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling “Broers Arve”, Veelerweg 19 te Veele. De parkeerplaats is aan de Oeleweg te Veele. (Inrijden in de Veelerweg, bij bakker Leta, en dan de borden volgen). Deelname is gratis, maar vergeet de bussen voor een vrije gift niet!

De wandeling, van ongeveer 4 kilometer, gaat door de prachtige natuur rondom Veele. Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op verhalen, hapjes en drankjes en het geluid van de Westerwoldse- en de Twentse midwinterhoorns door de Giezelbaargbloazers. De route gaat voor een groot deel over veldpaden (dus goede schoenen) en is niet geschikt voor rolstoelen. De paden worden verlicht door middel van vuurkorven en waxinelichtjes. Na de wandeling zijn er diverse drankjes en versnaperingen verkrijgbaar.

De Midwinterhoornwandeling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Veele en wijde omgeving. Ieder jaar doen er meer dan 1.000 wandelaars aan mee.

Vanmiddag nam weervrouw Harma Boer haar weerpraatje in de schuur van Harm Tammes in het bijzijn van een delegatie van de Giezelbaargbloazers op. Dit wordt vanavond na het journaal bij RTV Noord uitgezonden. Intussen zijn de vrijwilligers van Vereniging Plaatselijk Veele en de Giezelbaargbloazers druk met de voorbereidingen voor de wandeling in de weer. Er moeten honderden glazen potten met waxinelichtjes worden geplaatst, vuurkorven gevuld, tenten opgebouwd, de paden gecontroleerd enz.

Ook de reuzenmidwinterhoorn zal morgenavond voor de tweede keer aan het publiek worden getoond. In 2021 zijn de Giezelbaargbloazers begonnen met het maken van deze midwinterhoorn. Het ding werd gemaakt van een grote tak van een conifeer uit de tuin van Willy Oosterveld uit Veele. Op 6 maart dat jaar werd het gevaarte met vereende krachten naar de schuur van Harm Tammes gebracht en met een heftruck op twee workmates gelegd. Daar heeft het een half jaar liggen drogen. In oktober werd de bast verwijderd. Daarna moest de tak verder drogen, voordat het door Jan Bossen, Bé Glazenborg, Archibald Pouwels, Rinus Hut en Cor Kosmeijer kon worden bewerkt. De tak werd doormidden gezaagd, uitgehold, weer samengeklemd en in de lak gezet.

In de herfst van 2023 was het instrument klaar voor gebruik. Het is met een lengte van 4,65 m de langste midwinterhoorn in de provincie Groningen. Bij de wandeling op 6 januari 2024 mochten de deelnemers aan de midwinterhoornwandeling het instrument bij de schuur van Jan Joling bekijken. Siersmid Willy Oosterveld maakte speciaal voor het instrument een karretje. Het is een vervoermiddel met meerdere symbolische betekenissen. Zo lijkt het ene deel op de voorkant van een Friese doorloper en het andere deel op de achterkant van een arrenslee. De steunders aan de zijkanten symboliseren de vrijwilligers van de Giezelbaargbloazers, die samen met hun sterke knuisten de reuzenmidwinterhoorn vasthouden, aldus Oosterveld. De reuzenmidwinterhoorn werd die avond door Archibald Pouwels voor het eerst in het openbaar bespeeld

Foto’s: Jan Glazenburg