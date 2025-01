Wie wil er (nog) burgemeester worden?

GRONINGEN – In de eerste editie in het nieuwe jaar van Newsnight at the Grand op woensdag 8 januari zijn te gast: burgemeester Erica van Lente van de gemeente Midden-Groningen en Peter den Oudsten, oud-burgemeester van de gemeenten Groningen, Enschede en recenter waarnemer in Utrecht.



De gemeente Groningen en de gemeente Het Hogeland zoeken een nieuwe burgemeester. De ooit eervolle en verantwoordelijke baan blijkt niet langer populair. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het aantal kandidaten per vacature de laatste 10 jaar daalde met 40 procent. Het ambt is veranderd en als burgemeester lig je steeds vaker onder een vergrootglas.

Een burgemeester is voor veel verantwoordelijk, van openbare orde, veiligheid, ondermijning tot asielzaken en in deze tijd van polarisatie wordt meer dan ooit een beroep gedaan op de verbindende rol als degene die boven alle partijen staat. Tegelijkertijd hebben velen te maken met bedreigingen. Wat vraagt het vak van burgemeester, is het nog wel leuk en wat is nodig om te zorgen dat zij goed hun werk

kunnen doen?



In deze eerste editie in het nieuwe jaar van Newsnight at the Grand op woensdag 8 januari zijn te gast: burgemeester Erica van Lente van de gemeente Midden-Groningen en Peter den Oudsten, oud-burgemeester van de gemeenten Groningen, Enschede en recenter waarnemer in Utrecht. Andere gasten maken ze binnenkort bekend. Edwin Mooibroek presenteert.



Bij Newsnight geen vluchtige meningen, maar gesprekken met mensen die betrokken zijn en weten waar ze het over hebben. Hoofdrolspelers of mensen die daadwerkelijk met de uitdagingen van onze tijd te maken hebben en naar oplossingen zoeken. De redactie wil met een nieuwe serie talkshows het gesprek en de discussie in Noord- Nederland op gang brengen. Elke aflevering een actueel onderwerp dat de mensen in Noord-Nederland bezighoudt of dat hen raakt.



Wanneer: woensdag 8 januari, Grand Theatre in Groningen.

Het begint om 20:00 uur. Voor meer informatie klik HIER.

Newsnight