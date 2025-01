Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHT WINTERS | MORGENOCHTEND SNEEUWVAL

We hebben vandaag en morgen een licht winters weekend want vannacht zijn er enkele sneeuwbuien geweest en het heeft ook een beetje gevroren. En in de loop van de dag kan er ook nog wel een kleine sneeuwbui bij komen. Toch komt de temperatuur een paar graden boven nul want er zijn ook zonnige perioden. De wind is zwak uit het zuidwesten tot zuiden, windkracht 2.

Maar vanavond draait de wind naar het zuidoosten en daalt het naar 0 tot -1. Ondertussen raakt het zwaar bewolkt en vannacht is het nog droog, maar in de vroege ochtend gaat het sneeuwen. Het kan direct glad worden op de weg en het zal ook een tijdje blijven sneeuwen, maar later in de ochtend gaat het over in regen. Mogelijk valt er ook eventjes ijsregen en aan het eind van de ochtend is het +1 of +2. Morgenmiddag stijgt het door naar 6 of 7 graden en dan is het regenachtig met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Maandag is het vooral buiig met kans op windstoten en dan wordt het zelfs 10 graden. Na die maandag zakt het terug naar 4 of 5 graden en minima rond het vriespunt. Af en toe is er dan een winterse bui en dus kans op gladde wegen. Dus ook dan is het een beetje winters, maar voorlopig niet meer dan dat.