Dertigste Night of the Guitars succesvol

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 5 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

SNEEUW, IJZEL, EN REGEN | ONBESTENDIGE DAGEN

Vandaag zal er eerst af en toe wat sneeuw vallen, maar rond het middag kan dat ook alweer overgaan in ijzel. Dat kan dus heel gladde wegen geven want de temperatuur gaat pas later in de middag redelijk omhoog. Gaandeweg de middag en vanavond wordt het dan erg regenachtig en vanavond kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 8 graden. De wind is dan gedraaid naar het zuidwesten: tot de avond is er een matige tot vrij krachtige zuidóósten-wind.

Vannacht valt er eerst ook nog regen en dan loopt de temperatuur zelfs nog iets op. Later in de nacht is het droger. Morgen staat in het teken van bewolking en enkele buien. In de middag is de meeste kans op buien en dan is er ook kans op zware windstoten. Maximumtemperatuur morgen rond 10 graden en naast de buien een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Dinsdag en woensdag is het weer kouder met middagtemperaturen rond 4 graden en minima rond 1 graad. Af en toe komen er weer mooie opklaringen bij maar er zijn ook enkele winterse buien met kans op hagel of sneeuw. Dat kan dus net als vandaag gladheid op de weg geven. Donderdag en vrijdag geven ongeveer hetzelfde beeld, volgend weekend lijkt het droog te zijn.