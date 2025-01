Bezoekersaantallen WILDLANDS blijven groeien

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen blikt tevreden terug op 2024. Ruim 951.000 bezoekers bezochten het park het afgelopen jaar. Dat is een groei van 3% ten opzichte van 2023, toen werd een bezoekersaantal van 926.000 genoteerd. Deze groei is mede te danken aan de betrokkenheid van abonnementhouders van het park. Het aantal abonnementhouders bleef nagenoeg stabiel ten opzichte van 2023; positief is dat zij meer gebruik maken van het abonnement. WILDnights beleefde zijn meest succesvolle editie: ruim 55.000 bezoekers bezochten het avondevenement tijdens de kerstvakantie. Dat is een groei van maar liefst 31% ten opzichte van 2023.

Het jaar 2024 begon met de heropening van Nortica Hafên, na een verbouwing en waar zeehonden en Chinese gestreepte boomeekhoorns werden toegevoegd. Het park kijkt met trots terug op het bezoek van de koninklijke familie tijdens Koningsdag. Daarnaast was er het afgelopen jaar veel dierennieuws; de succesvolle introductie van een nieuwe leeuwenman, met in september de geboorte van drie leeuwenwelpen; de eerste geboorte van een nijlpaard in WILDLANDS en het plotselinge verlies van de twee jongste olifanten uit de kudde aan olifantenherpes (EEHV), waarvoor het park ook veel steun en donaties van bezoekers heeft ontvangen.

Algemeen directeur Julius Minnaar blikt vooruit op het nieuwe jaar: “Ook in 2025 is er weer veel om naar uit te kijken voor WILDLANDS. Zo zullen in januari de drie leeuwenwelpjes voor het eerst buiten te zien zijn en gaat het nijlpaardjong voor het eerst met de kudde mee naar buiten. Eind maart starten we het recreatieseizoen met een exclusieve avondopenstelling speciaal voor abonnementhouders. En in mei vieren we met de omgeving het negentig jarig jubileum van het dierenpark in Emmen.” Tenslotte zal WILDLANDS in 2025 ook blijven vernieuwen en ontwikkelen met de komst van nieuwe diersoorten en bouwprojecten.

