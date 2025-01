Gasflessen ontploft bij schuurbrand Wildervank

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 januari 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN MET FIKSE WINDSTOTEN | KOUDERE DAGEN

Na de regen van gisteren en vannacht is de temperatuur nog hoog met 10 tot 11 graden en een matige tot krachtige zuidenwind. Het blijft eerst bij een enkele bui maar in de tweede helft van de middag komen er meer buien. Bij die buien is ook kans op zware windstoten: die kunnen bij ons zo’n 80 km per uur halen. Vanavond draait de wind naar het zuiden en het blijft nog vlagerig met enkele buien, maar de zwaarste windstoten zijn dan voorbij. De temperatuur daalt vanavond tot ongeveer 5 graden

Morgen is ook een wisselvallige dag, maar het is minder guur dan vandaag. Er staat windkracht 3 tot 5 met soms een vlaag van windkracht 6. Af en toe is er wat zon en soms komt er een regen- of hagelbui voorbij. Maximum morgenmiddag rond 4 graden, minimum vannacht rond 2 graden.

Woensdag is er minder wind en dan is het overwegend droog, met ’s nachts ongeveer 0 graden en ’s middags opnieuw een graad of 4. Donderdag en vrijdag is er een noordwestenwind met kans op enkele winterse buien, het weekend is meest droog maar ook iets kouder met ’s middags maar 1 tot 3 graden.