Onthuizen met caravan inclusief ingebouwd orgel – een nieuw avontuur van kunstenaar Giek

GRONINGEN – Per 13 januari 2025 gaat Stephanie Smit, beter bekend als ‘Giek’, officieel onthuizen. Na jaren vol uitdagingen met antikraak organisaties en het constant moeten verplaatsen van haar spullen, heeft ze besloten te investeren in een caravan.

Momenteel woont ‘Giek’ antikraak in een oud klooster in Waspik, na eerder een jaar in een oude manege in Groningen te hebben gewoond. Nu is ze volop bezig met het opknappen van de caravan, die onder andere wordt uitgerust met een ingebouwd mini-orgel. Dit elektronische model is licht genoeg om mee op tour te gaan, samen met haar mini muziekstudio, naaimachine en toebehoren.

Met de winterstop in haar acteerwerk heeft ze nu de ruimte om zich volledig te richten op haar eigen projecten als multidisciplinair kunstenaar, performer en spiritueel coach. De corona pandemie heeft veel stilgelegd, maar nu kan ze eindelijk weer volledig aan de slag met haar creativiteit en haar werk verder ontwikkelen.

Mijn eerste stop is Groningen voor een poëtisch muziektheater optreden in kunstruimte SIGN tijdens Noorderslag, waar ze haar nieuwe show presenteert over de reis van haar ziel. Deze show markeert het begin van haar avontuur, dat haar daarna naar het zonnige Zuid-Portugal zal brengen om samen te werken met een goede vriendin. Ze omarmt de vrijheid en het onbekende volledig, in de hoop dat deze verandering nieuwe mogelijkheden zal openen.

Gieks werk draait sterk om het omarmen van het onbekende (spiritualiteit), het (her)ontdekken van je authentieke zelf en het leven zoals jij dat wilt. Ze voelt dat ze dit nu zelf heeft bereikt en hoopt anderen te inspireren om hetzelfde te doen.



Meer over Giek:

Giek van Reality Cult is een sterrenreiziger en visionaire mysticus die de verborgen wijsheid van de Akasha Kronieken en oude karmische cycli omzet in transformerende, multidimensionale creaties. Haar werk overbrugt verschillende levens en combineert experimenteel theater, muziek en verhalen om esoterische waarheden te onthullen en paden van bevrijding en transformatie te verlichten.

Haar handgemaakte, zero-waste kostuums, geïnspireerd door vorige levens, en meeslepende decors transporteren het publiek naar alternatieve werelden waar de grenzen van tijd en ruimte vervagen.

Met haar werk betreedt Giek vaak vergeten, verheven ruimtes—zoals de echo’s van een verborgen kerk—waar glas-in-loodramen en torenhoge bogen de geheimen van het universum fluisteren. Hier brengt ze leven in verhalen over kosmische afstemming, waarmee ze haar publiek uitdaagt om het alledaagse te overstijgen en hun goddelijke essentie te omarmen.

Als medium, occultist en healer put ze uit talloze incarnaties om astrologie, tarot, hermetische leringen, vorige levens regressie en energiewerk samen te brengen. Haar kunst verkent moedige thema’s zoals het loslaten van zelfdestructie en verslaving, evenals de zoektocht naar authenticiteit, terwijl ze anderen begeleidt naar spiritueel ontwaken en zelfverwezenlijking.

Via haar mystieke performances, kunst en diepgaande spirituele begeleiding nodigt Giek anderen uit om samen een Nieuwe Wereld te creëren: een realiteit gebouwd op hoger bewustzijn en goddelijke creativiteit. Door de reis van hun ziel te omarmen, helpt ze hen hun unieke doel te ontdekken en zich te herenigen met hun zielsverwanten om de toekomst van het bestaan vorm te geven.

Stephanie Smit (Giek)