Ruim 20.000 kilometer voor Uit met Autisme

MUNTENDAM – Romano Sandee, initiatiefnemer van Stichting Uit met Autisme reed over heel 2024 20.434,6 kilometer voor Uit met Autisme. Toen het platform een jaar bestond en de 250e locatie online kwam, schreef Stichting Uit met Autisme de prijsvraag uit: hoeveel kilometer rijdt Romano over heel 2024 om kans te maken op een volledig verzorgd ontprikkelarrangement.

Tientallen inzendingen kwamen binnen op de prijsvraag. De inzendingen liepen van 500 kilometer tot aan 210.000 kilometer. Uiteindelijk zat er één deelnemer het dichtste bij het juiste aantal, met nog een verschil van 163,4 kilometer, was de inzending van 20.600 nog het meest dichtsbijzijnde.

Uiteindelijk heeft op 31 december 2024 de website Uit met Autisme 292 locaties op de website staan, waarvan er in 232 gevallen een unieke review is. Met deze reviews word informatie gedeeld over de toegankelijkheid voor mensen met autisme of door andere oorzaken prikkelgevoelig te zijn. Zij worden geinformeerd over welke prikkels aanwezig zijn, waar je je mogelijk kan terugtrekken op de locatie en kunenn op die manier een betere prikkelbalans aanleggen op autonome wijze. Al deze informatie is te vinden op www.uitmetautisme.nl.

Ook in 2025 wordt dit werk voortgezet en zal voor het eerst de Uit met Autisme Awards worden uitgereikt. De winnende deelnemer is op de hoogte gebracht en zal het ontprikkelarrangement krijgen samen met een active noice cancelling koptelefoon. Ook is er nog gedacht aan de mensen die niet in de prijzen gevallen zijn. Zij kunnen 25% korting krijgen voor op maat gemaakte gehoorbescherming, om zo de geluidsprikkels tot 33 decibel te kunnen dempen.

Het ontprikkelarrangement is gesponsort door Univé, Bed&Breakfast Het Achterdiep, Museum Klooster Ter Apel en Hotel-Restaurant Het Boschhuis.

Romano Sandee