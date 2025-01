Vier De Nationale Voorleesdagen in Pekela

PEKELA – Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk! Het heeft onder andere een positief effect op de woordenschat en het tekstbegrip. Reden genoeg om (groot)ouders en verzorgers te motiveren om kinderen voor te lezen. Dat doen we van 22 januari t/m 1 februari 2025 tijdens De Nationale Voorleesdagen! Vanuit de bibliotheek in de gemeente Pekela worden tijdens deze dagen activiteiten georganiseerd voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en hun (groot)ouders of verzorgers.



De Nationale Voorleesdagen stimuleert het voorlezen aan kinderen van 0 t/m 6 jaar die zelf nog niet kunnen lezen of net hebben leren lezen. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, verhaalbegrip en sociaal-emotionele ontwikkeling.



Tijdens De Nationale Voorleesdagen worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom voorlezen en het Prentenboek van het Jaar: Rinus. Kinderen en hun (groot)ouders of verzorgers kunnen genieten van:

21 januari om 10.30 uur: dorpshuis de Kiepe: Theater Mizzemos



Laat je meevoeren in een muzikale voorstelling gebaseerd op Rinus! Geniet van drie speciaal geschreven liedjes en doe mee met bewegen en zingen. Theater Mizzemos vertelt het verhaal van de stoere neushoorn Rinus en zijn opa, die samen een dag vol avontuur beleven. Aanmelden kan via: https://ticketing.biblionetgroningen.nl/inschrijven/749539/Theater-Mizzemos?preview=7544d29c244e405cac948d6d751e63f1



22 januari t/m 1 februari: Boekenspeurtocht in bibliotheek Oude Pekela

Ga op zoek naar boeken uit de Prentenboek Top 10, verstopt in verrassende vormen en kleuren door de bibliotheek. Een speelse en avontuurlijke manier om de mooiste verhalen te ontdekken. Aanmelden is niet nodig.



Op biblionetgroningen.nl/nvd staat een compleet overzicht van alle activiteiten in de Groningse bibliotheken.



Prentenboek van het Jaar: Rinus

Het Prentenboek van het Jaar 2025 is Rinus, een spannend en aandoenlijk verhaal over de kleine neushoorn Rinus en zijn opa. Het comité dat de Prentenboeken Top 10 samenstelt, vertelt: ‘Rinus is een prentenboek over groot, wild en sterk willen zijn, maar soms toch ook nog een beetje klein.’



Gratis lid van de Bibliotheek

Tot 18 jaar kunnen kinderen gratis lid worden van de Bibliotheek. Wordt je kind tijdens De Nationale Voorleesdagen lid? Dan ontvangt hij of zij het voorleesknuffeltje Rinus cadeau!

Maaike Hermse